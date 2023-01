Le président en exercice de la CEDEAO, souhaite l’installation de la paix et de la sécurité dans tous les pays membres de l’espace commun

Pour la première fois, un président en exercice de la CEDEAO s’est adressé à travers un message à l’ensemble de ses concitoyens de l’espace commun pour leur présenter ses meilleurs voeux pour l’année 2023. Le président embalo a souhaité voir la paix et la sécurité s’installer dans tous les pays membres.

Mesdames et Messieurs, Chers Concitoyennes et Concitoyens de notre Espace communautaire la CEDEAO. C’est pour moi un grand honneur et un plaisir de m’adresser à vous a l’aube de 2023 pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.

Comme vous pouvez l’imaginer, mes Vœux les plus chers sont de voir la paix et la sécurité totale s’installer dans les pays Membres affectés par le terrorisme. Je souhaiterais également voir les pays en transition, réussir leurs réformes politiques et l’organisation d’Elections libres, inclusives et transparentes. Au regard des efforts des Autorités de transition des pays concernés, de l’engagement des Médiateurs pays et de la qualité de la Diplomatie déployée , il y a des raisons objectives d’attendre de bonnes perspectives.

En rappel, je voudrais me réjouir avec vous de l’issue heureuse de la crise survenue entre nos Frères du Mali et de la Côte d’Ivoire, qui est une victoire pour l’ensemble des populations de notre Espace Communautaire. Au demeurant, cette crise spécifique a démontré notre capacité à prendre en charge nos différends politiques , et à compter davantage sur nos propres atouts. Aussi je vais poursuivre les efforts, pour répondre à l‘impérieux besoin de solidarité et de mutualisation des moyens de lutte contre le Terrorisme, dans le respect des choix stratégiques des uns et des autres.

Enfin, l’un de mes vœux de plus ardents c’est de voir la prospérité économique et l’épanouissement social, être au rendez-vous dans tous les pays Membres.

Pour terminer, je vous invite à continuer à œuvrer pour créer les conditions d’une prospérité durable et partagée, tout en restant mobilisés pour la sauvegarde des Acquis de notre Institution communautaire.

Bonne et Heureuse Année 2023.

Je vous remercie.

Par Son Excellence Monsieur Umaru Cissoco Embalo à l’Adresse des Populations de la CEDEAO