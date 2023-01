PANEL INDÉPENDANT DE HAUT NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT AU SAHEL: TENUE À NIAMEY D’UNE RÉUNION CONSULTATIVE RÉGIONALE NAL SUR LA SÉCURITÉ

Le Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel organise les 19 et 20 janvier 2023, à Niamey, Niger, une Réunion Consultative Régionale sur la Sécurité, sous les auspices de S.E Mahamadou ISSOUFOU, ancien Président de la République du Niger et Président du Panel.

Cette rencontre se déroule en présence de l’ensemble des membres du Panel : Docteur Donald Kaberuka du Rwanda, l’Ambassadeur Leila Zerrougui de l’Algérie, Maître Sohoyata Maiga du Mali et Docteur Mohamed Ibn Chambas du Ghana.

La Réunion Consultative Régionale sur la Sécurité regroupe des responsables de rang très élevé des services de renseignements de l’Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Tchad et du Togo.

Prennent également part à cette réunion des officiels de la Mission de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), du Secrétariat exécutif du G5-Sahel, de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), du Comité des Services de Renseignement et de Sécurité en Afrique (CISSA), de l’Unité de Fusion et de Liaison (UFL) des pays du Sahel, de l’Unité Régionale de Fusion des Renseignements des pays du Bassin du Lac Tchad (RIFU), de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ainsi que des personnes ressources, des facilitateurs et des experts de haut niveau.

Au total plus de soixante participants échangeront leur expérience lors cette rencontre.

Les délibérations de cette réunion seront axées sur le renforcement de la coopération entre les entités nationales compétentes des pays concernés, en matière de sécurité et dans le domaine judicaire, en vue de mieux combattre les entités terroristes et criminelles actives dans la région, notamment à travers un échange sécurisé des renseignements et une mutualisation plus efficiente des capacités de collecte, entre autres.

La Réunion Consultative Régionale sur la Sécurité de Niamey s’inscrit dans l’exécution de la feuille de route d’ensemble de l’évaluation stratégique conduite sous la direction du Panel.

C’est dans ce cadre qu’une équipe multidisciplinaire d’experts indépendants, chargée des aspects techniques de cette évaluation, en appui du Panel pour le soutenir dans la mise en œuvre de son mandat conduit, en ce moment même, une mission de terrain successivement dans treize pays (13) de la région du Sahel et du Golfe de Guinée.

L’ensemble des recommandations issues de ces diverses activités convergeront pour constituer l’ossature du rapport final du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement, qui sera présenté lors d’un forum politique de haut niveau sur le Sahel.