MEN: une évaluation de performance pour servir de support au recrutement sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique

Dans le cadre du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique au titre du ministère de l’éducation nationale, une évaluation est prévue afin de se conformer au décret 2009 – 072/PRN/MFP/T du 26 février 2009 qui fait obligation à ce qu’un agent contractuel de la fonction publique puisse accéder à un emploi de fonctionnaire sans concours suite à une évaluation du service employeur indiquant la qualité ou l’excellence des services contractuels effectués et s’il ne remplit pas les conditions d’ancienneté ou de durée de services contractuels et/ou volontaires fixés en fonction de l’emploi de recrutement.

63.435 enseignants contractuels sont éligibles à ce recrutement à la fonction publique dont 51.852 au primaire et 11583 au secondaire. La Direction des Ressources Humaines (DRH) et la Direction de la Formation Initiale et Continue (DFIC) sont à pied d’œuvre pour élaborer les fiches d’évaluation administrative et pédagogique en situation de classe selon le décret N°2016 – 309/PRN/MEP/A/PLN/EC/MES/MEP/T /MFP/RA du 29 juin 2016 portant statut particulier des fonctionnaires du cadre de l’éducation.

Cependant, 7038 enseignants contractuels sont âgés de plus de 45 ans et ne sont pas éligibles à ce recrutement conformément à la loi mais ils bénéficieront d’une régularisation de leur pension à travers un reversement de leurs cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale par l’Etat.