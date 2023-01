Visites de terrain et des troupes du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale: le Général Lawel Chékou Koré se félicite de la bravoure et de l’engament de ses éléments

Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général de corps d’armée, Lawel Chékou Koré était en mission de travail, le mardi dernier, dans la région de Diffa. Au cours de son séjour, il a rencontré les troupes et effectué des visites de services et terrain à Diffa et Mainé Soroua.

L’objectif de ces visites est de s’enquérir du travail des troupes sur le terrain. Il s’agit pour le Général Lawel Chékou Koré d’être aux côtés des éléments de la gendarmerie Nationale à Diffa les écouter et s’enquérir de leur condition de vie et de travail.

Cette rencontre est aussi une véritable occasion pour leur transmettre le message d’encouragement du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, SE. Mohamed Bazoum et le ministre de la Défense nationale, M. Alkassoum Indatou.

Le Général Koré a salué leur engagement, leur courage et leur savoir-faire dans leur mission de paix et de cohésion sociale dans la région de Diffa. Des messages qui rassurent et qui remontent le moral des troupes sur le terrain.

Par ces visites de terrain, le Général de Corps d’Armée, Lawel Chékou Koré voudrait les soutenir et répondre à leurs préoccupations. C’est d’ailleurs pourquoi, à Diffa tout comme à Mainé Soroua, il a visité les services ainsi que les positions des troupes sur le terrain notamment à la Brigade et au poste avancé de Mainé Soroua.

Les briefings des différents responsables et le constat sur le terrain ont permis au Haut commandant de la Gendarmerie Nationale de suggérer une stratégie efficace à même de mettre hors d’état de nuire les attaques ennemies.

Le Général Lawel Chékou Koré a, par ailleurs, demandé aux éléments de la Gendarmerie Nationale de redoubler plus de vigilance et de renforcer la collaboration entre eux et les autres forces de Défense et de Sécurité afin d’assurer efficacement leur mission de sécurisation de la population et du maintien de la paix dans la région de Diffa.

Le Haut commandant de la Gendarmerie Nationale Lawel Chekou Koré a mis à profit son passage à Mainé Soroua pour visiter la nouvelle brigade de la Gendarmerie Nationale.

Il faut souligner que lors de leur arrivée mardi dernier à l’aéroport Mamadou Tandja de Diffa , le ministre d’Etat, ministre des Affaires etrangères, M. Hassoumi Massoudou, en escale technique à Diffa en partance à Ndjamena au Tchad et le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, le Général Lawel Chékou Koré ont été accueillis par le Gouverneur de la région de Diffa, M. Soumailou Younousse, en présence du président du conseil régional, du maire de la commune urbaine de Diffa, le commandant de la légion 5 de la région de Diffa avant d’être salués notamment par les secrétaire généraux du gouvernorat de Diffa et de la préfecture ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité.

