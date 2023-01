CHAN ALGÉRIE 2023 : LE MENA National mange du Lion

Au terme d’un match épique, l’équipe nationale de football du Niger, le MENA A’ s’est qualifiée pour les quart de finale du CHAN en battant les lions indomptables du Cameroun sur le score de 1-0 hier, mardi 24 janvier 2023.

Pour la 1ère fois, la Gazelle a mangé du lion, et quel lion, celui surnommé indomptable, tant son nom était redouté sur les terrains de foot en Afrique.

Or, hier, la gazelle nigérienne était immangeable même pour des lions assoiffés et affamés. Elle a non seulement dompté l’indomptable, mais mieux elle l’a renvoyé à la maison.

Et pourtant, en première période, le Mena a été étouffé par une équipe camerounaise qui jouait beaucoup plus dans les couloirs, ce qui a obligé le magicien maison, Doula Harouna à mettre en place une tactique différente de ses rencontres antérieures, une stratégie payante avec 0-0 à la pause.

Revigorée par ce score flatteur, mais insuffisant pour se qualifier, les hommes du Colonel Pelé, au retour des vestiaires, ont accéléré, mis beaucoup plus de pression pour apprivoiser les lions.

Cette tactique s’avère payante, puisque à la 69ème minute du jeu, un coup franc aux abords de la surface de réparation camerounaise, fut magnifiquement transformé dans les cages par Ousseini Badamassi (1-0).

Le match devient encore plus un combat, combat remporté par le Niger qui s’est qualifié pour la deuxième fois de son histoire aux quarts de finale de cette compétition.

Bravo au Mena et maintenant préparons-nous pour le grand combat contre les étoiles noires du Ghana.

Tamtaminfo news