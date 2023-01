Lutte contre le terrorisme : Plusieurs interpellations et d’importants matériels saisis par les Forces Armées Nigériennes

Les actions de lutte contre les groupes armés terroristes menées par les Forces Armées Nigériennes (FAN) se poursuivent et s’intensifient à travers divers engagements un peu partout sur certains théâtres des opérations. Les FAN s’attèlent à la sécurisation des populations.

Selon une dépêche de l’ANP, à l’ouest, dans la Zone d’opération NIYA, au cours de la semaine un réseau de trafic de carburant dans le secteur de Torodi-Seno a été démantelé. Le bilan de cette action est de deux trafiquants arrêtés, deux véhicules et 16 motos saisis ainsi que 74 bidons de 25L d’essence récupérés.

En début de semaine, la cellule en charge des Activités Civilo-Militaires (ACM) de l’opération NIYA a effectué un don de fournitures scolaires et de matériels divers au profit des écoles de Garbey Kourou et Toure en présence des autorités administratives et coutumières de Gothèye dans la même zone, des actions offensives conduites par les unités de ladite opération en milieu de semaine ont permis d’enregistrer le bilan suivant : du côté terroriste, Motos saisies et détruites, des pièces de rechange de motos détruites, personnes arrêtés et 71 bidons de carburant récupérés.

Deux blessés ont été enregistrés au sein de la force. En outre, dans le secteur de Doulgou, 11 terroristes ont été neutralisés, un plot logistique et 13 motos détruits et des armes récupérées au cours de la même période.

Dans la Zone d’opération ALMAHAOU, la situation sécuritaire a été relativement calme durant la semaine. Néanmoins, la poursuite des opérations sur l’étendue de la zone a permis de maintenir une forte pression sur les groupes armés terroristes.

Au nord du pays, dans la Zone de défense N°8, sept véhicules sans plaque d’immatriculation ont été saisis dans le secteur des Dunes 400 par une mission de patrouille zonale en début de semaine. En milieu de semaine, dans le secteur du carrefour de Paris, 41 orpailleurs clandestins de nationalité étrangère en route vers le périmètre du Djado ont été interpellés et 5 véhicules les transportant saisis. Sur ledit périmètre, 3 véhicules, 22 motos, 7 tricycles et 13 points d’accès Wi-Fi ont été également saisis dans le cadre des opérations de déguerpissement des sites d’orpaillage illégaux.

Au centre du pays, dans la Zone d’opération CHARA, des fouilles opérées dans les villages de Chinouare et Elangue ont permis de découvrir une cache de vivres et une moto appartenant aux bandits.