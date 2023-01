Le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara à la tête d’une importante délégation poursuit son séjour en Tunisie.

Le ministre et sa suite ont visité, hier, le Centre de greffe de Tunis où sont évacués les patients nigériens. Ils se sont par la suite rendus dans différents centres Nationaux et Cliniques privées de Transplantation et Greffe d’organes où le Niger évacue les patients pour constater le dispositif et la qualité du plateau Technique, et des soins.

Cette visite rentre dans la politique du Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum de la rationalisation du budget d’évacuation et l’accès aux soins universels de tous les Nigériens.

Ainsi, l’objectif du Niger est d’identifier les Centres de Santé de qualité et de signer des contrats entre l’Etat du Niger et l’Etat Tunisien dans le cadre des évacuations sanitaires afin désormais d’éviter les intermédiaires sur toute la chaîne.

Aujourd’hui, jeudi 26 janvier 2023, le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara accompagné du Conseiller de l’Ambassade d’Alger et Tunisie Boukar Ousmane de Issoufou Boureima Agent de liaison de l’ambassade et les directeurs généraux et centraux membres de la délégation ont visité l’Hôpital Charles Nicole de Tunis.

Au cours d’une réunion de travail, la délégation ministérielle, après la présentation de l’hôpital, a eu des échanges avec l’administration et l’équipe médicale dans le cadre de partenariat entre l’Etat du Niger et l’Etat de Tunisie surtout dans le cadre des évaluations sanitaires des patients qui ont besoin de Transplantation rénale.

L’hôpital a une capacité de 1047 lits dont en moyen 1055 consultations par jour. Cet hôpital multidisciplinaire est spécialisé en greffage rénal dont le premier greffe date de juin 1986.

Après l’hôpital Charles Nicole, le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara et sa délégation ont effectué une visite à l’Hôpital la RABTA. Cet hôpital spécialisé en cardiologie a été créé en 1924. Le Ministre a visite les services de radiologies et la plate-forme de l’hôpital.