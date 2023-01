Visite du ministre de la santé en Tunisie: Redynamisation de la coopération sanitaire entre les deux pays

Le mercredi 25 janvier 2023, après l’accueil de la délégation du Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales du Niger, dans l’après-midi, la délégation conduite par le Ministre Dr Illiassou Idi Mainassara a eu une ne rencontre avec le Ministre de la Santé Publique de la Tunisie Pr Ali Mrabet entouré de ses cadres dans la salle de réunion de son cabinet à Tunis.

Lors de cette rencontre, le Ministre de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales, Dr Illiassou Idi Mainassara a tout d’abord exprimé ses sincères remerciements à son frère et ami, Professeur Ali Mrabet, Ministre de la santé et au vaillant peuple Tunisien pour l’accueil chaleureux et l’attention toute particulière dont la délégation du Niger a bénéficié.

Cette visite d’amitié et de travail en terre Tunisienne traduit éloquemment la volonté clairement affirmée par leurs Excellences Kais Saied, Président de la République Tunisienne, et Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, d’imprimer un nouvel élan à la coopération multiforme qui unit les deux pays.

Comment ne pas rappeler que la Tunisie et le Niger sont, avec le Sénégal, les membres fondateurs de la Francophonie à travers la création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique à Niamey ; Agence qui, aujourd’hui, est une organisation Internationale au service de la démocratie, de la paix et du développement. Le Ministre est particulièrement heureux de constater que les actions que la Tunisie et le Niger mènent ensemble abordent pratiquement tous les domaines de coopération.

En matière sanitaire, on peut citer le partenariat qui s’est noué entre les établissements hospitalo-Universitaires du Niger et de la Tunisie ainsi que les intenses échanges entre experts de la santé des deux pays.

Le 13 Avril 2021, alors que le Niger se désolait de la perte de plusieurs de ses enfants à la suite d’un incendie dans une école de la périphérie de Niamey, la Tunisie a aussitôt dépêché une imposante équipe de divers spécialistes pour apporter de l’aide aux victimes qui étaient au stade de diverses séquelles dues aux brûlures.

C’est dire que cette visite traduit la volonté des plus hautes autorités du Niger d’organiser des échanges pour renforcer cette coopération en vue du développement des projets d’intérêts communs en matière sanitaire ; Pour cela les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, sont appelés à franchir des nouvelles étapes dans le sens du progrès.

Les entretiens sectoriels entre les cadres des deux pays ainsi que les échanges bilatéraux qui vont suivre dans un instant annoncent de nouvelles perspectives pour la coopération nigéro-tunisienne en matière de santé.

A un moment, où le ministère de la santé s’inscrit dans une dynamique de développement sanitaire au regard de la fulgurante évolution des sciences médicales, le ministre Dr Illiassou Idi Mainassara a formulé le vœu que cette rencontre de Tunis puisse promouvoir des échanges féconds et mutuellement avantageux entre la Tunisie et le Niger notamment en matière de prise en charge des malades, de coopération hospitalière et pharmaceutique.

Le Ministre Dr Illiassou Idi Mainassara est confiant des résultats fructueux des échanges sur tous ces sujets, connaissant l’expertise de la Tunisie sur les questions de santé ainsi que l’engagement en faveur de l’intégration régionale et le développement économique et social du continent.

Le Ministre Dr Illiassou Idi Mainassara a réitéré ses sentiments sincères d’amitié du peuple Nigérien au peuple frère Tunisien et réaffirme tout l’intérêt que sa délégation attache à cette visite d’amitié.