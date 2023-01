Aller au contenu principal

Dans un communiqué rendu public en début de cette semaine, le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger (SCIEGN),le syndicat National des agents de transit (SYNAT), et l’association des délégués des commerçants des marchés du Niger (ADCMN) ont lancé, pour ce vendredi 27 janvier 2023, un mot d’ordre de marché mort sur toute l’étendue du territoire de la ville de Niamey.

Une équipe de l’ANP a fait le tour des marchés de Niamey et a constaté que ce mot d’ordre est bien suivi par les commerçants du grand marché, du petit marché, et ceux du marché wadata de Niamey.

Le Secrétaire Général du syndicat National des Agents de Transit, M. Habibou Gado, a fait savoir à notre équipe que ’’le marché est alarmant parce que les militants ont répondu à cette grève, et nous sommes de cœur avec eux’’.

‘’Nous avons juste demandé au gouvernement le départ pur et simple du Directeur de la SOCOGEM. Par rapport au protocole d’accord que nous avons signé avec le gouvernement le 30 mars 2022, nous avons juste demandé d’accélérer le processus’’a annoncé le Secrétaire Général de SYNAT

Il a ajouté qu’ils ont également demandé ‘’d’engager des pourparlers dans le processus qui a été engagé avec le gouvernement et aussi de respecter le délai légal pour toute décision pour que les doléances des importateurs soient prises en compte’’.

M. Ibrahim, un commerçant du grand marché, interrogé sur la présente grève, a indiqué que ’’nos boutiques sont fermées aujourd’hui parce qu’on est en grève, les marchandises sont chères, et les taxes sont très élevées et aussi il y’a le manque de la clientèle’’.

‘’C’est hier que nos responsables des syndicats nous ont amené le papier de la grève pour arrêter le marché ce jour vendredi 27 janvier, parce qu’ils étaient partis négocier avec le gouvernement, et ça n’a pas abouti, et ils ont décidé de mener cette grève aujourd’hui pour montrer leur mécontentement’’ a déclaré, M. Issoufou, un autre commerçant du grand marché.

Quant à M. Adoul Karim, commerçant du marché wadata, il a demandé au gouvernement et aux syndicats de ‘’trouver une solution à nos problèmes, surtout avec le Ramadan qui s’approche, car si on ne trouve pas de solution, ce sont les pauvres qui vont souffrir’’.

Rappelons qu’à travers cette grève, les commerçants de la région de Niamey protestent contre l’imposition de la facture certifiée ; demandent le départ pur et simple du Directeur Général de la SOCOGEM au plus tard le jeudi 26 janvier 2023 à 00H00 ; l’accélération du processus de la mise en application du protocole d’accord signé le 30 mars 2022, suite aux engagements pris par le gouvernement d’engager des pourparlers afin de trouver des solutions idoines sur les nouvelles réformes dans le volet (facture certifiée et impôt synthétique).

Ils demandent également la suppression pure et simple de l’incivisme fiscal au cordon Douanier, et enfin le respect du délai légal de (45 à 90 jours) pour toute décision (circulaire, note de service) avant d’être appliquée par la Direction Générale de la Douane.