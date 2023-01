Cérémonie de remise officielle de don à Niamey: La Fondation boa offre un bloc de consultation externe à l’Hôpital National de Niamey

La Fondation de la Bank Of Africa (BOA), fidèle à ses principes d’assistance sociale a procédé ce matin, à la remise officielle d’un bloc de consultation externe à l’Hôpital National de Niamey, en présence du Directeur Général dudit Hôpital, du Secrétaire Général adjoint du ministère de la santé publique, des membres de la fondation et de plusieurs autres invités.

En effet, ce don d’une valeur de plus de 30 millions de francs CFA , vise à améliorer la qualité des services.

Dans son allocution le SG.A du ministère de la Santé M. Amadou Sambo, a remercié vivement la fondation BOA pour ce geste noble. Par la même occasion , il a indiqué que l’extension en hauteur du bloc de consultations externes réalisée par la fondation BOA et mis à la disposition de l’hôpital national de Niamey vient à point nommé.

« Faut-il le préciser, la construction et rehabilitation des insfractures sanitaires repondent aux préoccupations des plus hautes autorités de la 7 ème république ». Aussi ajouta t-il, ce don est un appui qui renforce de manière quantitative et qualitative l’offre des prestations et soins de santé et ce, en harmonie avec le Plan de Développement Sanitaire et Social ainsi que celui du Développement Economique et Social (2022-2026) du gouvernement.

C’est pourquoi en terminant ses propos, le SGA du Ministère de la santé publique assure la population ainsi que la fondation de BOA au nom des plus hautes autorités que ce précieux appui fera l’objet d’une utilisation rationnelle et efficiente par les services compétents du personnel de santé.

Pour sa part, le Directeur Général de l’Hôpital National de Niamey, M. Soumana Halido, a adressé ses remerciements à l’endroit de la Fondation BOA en son nom propre et celui du personnel de l’hôpital pour ce box de consultation. M. Soumana Halido de rappeler que la fondation BOA n’est pas à sa première donation au profit de l’hôpital « en effet, en 2017 elle avait financé un appareil de radiographie au niveau des urgences chirurgicales » a-t-il déclaré. Il a également fait savoir que ce box permettra d’augmenter la capacité du service de consultations externes, complèments indispensable des services des urgences médicales et chirurgicale qui sont souvent surchargés.

Quant au représentant du président de la Fondation boa, le DG de la Banque Of Africa, M. Sébastien Tony, après être réjoui de prendre part a cette cérémonie, a précisé que ce joyau immobilier qui a pour but de renforcer l’Hôpital dans sa dynamique de présentation de soins de qualité dont il en fait son cheval de baille n’est qu’une continuité des multiples actions réalisées en 2022 par ladite fondation.

La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique suivie d’une visite guidée du bâtiment par le DG de l’hôpital aux invités.

Par Balkissa Ibrahima