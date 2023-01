Communiqué de Presse de la Commission Nationale des Droits Humains sur l’arrestation de l’Acteur de la société civile Abdoulaye Seydou, Coordonnateur National du Mouvement M.62

Suite à l’arrestation du Coordonateur National du Mouvement M.62 Abdoulaye Seydou, la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a dépêché ce vendredi 27 janvier 2023 une mission de monitoring au centre de réinsertion professionnelle de Kollo.

Cette délégation conduite par la Commissaire aux Droits Humains Rachidatou Illa Maikassaoua comprenait le Secrétaire Général et deux directeurs centraux de la Commission. Cette mission avait pour objectif principal de s’entretenir avec le prévenu et s’enquérir des conditions de son arrestation et de sa détention.

Dès son arrivée, la mission s’est d’abord entretenue avec le régisseur de la maison d’arrêt afin de lui notifier le motif de son déplacement qui est de s’assurer des conditions de détention de M. Abdoulaye Seydou, acteur de la société civile et défenseur des droits humains.

Les échanges ont fait ressortir que les conditions de détention de l’intéressé sont convenables. Il ne se plaint que des conditions de son arrestation.

La Commission Nationale des Droits Humains suit avec la plus grande attention la procédure engagée contre lui ainsi que son évolution. Elle veillera conformément à ses prérogatives légales à ce que toutes les garanties d’un procès équitable et impartial lui soit assurées dans un délai raisonnable dans le respect des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux.

Fait à Niamey le 28 janvier 2023

Par la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH)