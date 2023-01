Le Premier Ministre par intérim, Hassoumi Massoudou préside la 15ème réunion ordinaire du comité de pilotage d’EUCAP SAHEL-Niger

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Hassoumi Massoudou, assurant l’intérim du Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou, a présidé, le vendredi 27 janvier 2023, l’ouverture de la 15ème réunion ordinaire du comité de pilotage d’EUCAP SAHEL Niger.

Cette 15ème réunion vise à dresser un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion, faire le bilan des activités réalisées par la mission du 1er juillet 2022 au 26 janvier 2023 et enfin présenter les termes du nouveau mandat.

A l’entame de son discours à cette occasion, le Ministre d’Etat Hassoumi Massoudou a rappelé qu’au cours du précédent mandat, ‘’nous avions enregistré des résultats concrets dans le domaine du conseil stratégique, dans le renforcement des capacités des Forces de Défense et de Sécurité et une grande avancée dans la mise en place du concept des Forces Mobiles’’.

‘’La revue stratégique réalisée par les membres du Service Européen d’Action Extérieure, en février 2022, a permis de redéfinir après échanges avec la partie nigérienne, un nouveau mandat pour la mission au titre de la période 2022-2024’’ a-t-il indiqué avant d’annoncer que ‘’cette année 2023 permettra de consolider les résultats déjà enregistrés et de mettre un accent sur une approche civile de la lutte contre le terrorisme’’.

En effet, a souligné le chef de la diplomatie nigérienne, ‘‘le terrorisme est l’un des défis sécuritaires majeurs pour les pays du Sahel, qui sont impactés quotidiennement par des attaques meurtrières contre des cibles civiles et militaires. Et au Niger, l’insécurité affecte plus particulièrement les régions de Diffa, de Tahoua, de Tillabéri et certaines localités des zones frontalières Sud du pays’’.

Pour Hassoumi Massoudou, ‘’les causes du terrorisme au Niger sont multiples, ce qui appelle à des réponses multiformes’’.

C’est pourquoi, ‘’l’approche militaire traditionnelle doit être complétée par une approche civile globale qui traite de tous les aspects de l’extrémisme violent, ses causes profondes, sa manifestation et la réponse pénale adaptée’’ a-t-il suggéré.

Au Ministre d’Etat Hassoumi de souligner que ‘’l’adoption de la Stratégie Nationale de Sécurité Intérieure 2022-2023, de la Stratégie Nationale de Sécurité de Proximité, de la Stratégie Nationale de la Prévention de l’extrémisme violent montre à suffisance la volonté et l’engagement du Président de la République Mohamed Bazoum, du Gouvernement à faire de la gestion de la sécurité axée sur la population, une priorité de premier ordre’’ tout en assurant que ‘’le Gouvernement mettra tout en œuvre pour maintenir et renforcer davantage ce lien de confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité d’une part, et entre les communautés d’autre part conformément à l’axe 1 de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement’’.

‘’Je veillerai à créer davantage de synergie et de cohérence dans la mise en œuvre des différentes stratégies déjà adoptées, stratégies qui seront accompagnées sur le terrain par des actions de développement afin de réduire significativement la vulnérabilité des populations’’ a rassuré le Premier Ministre par intérim.

Il a, à cet effet, appelé ‘’les différents ministères et toutes les structures concernées à intégrer davantage ce nouveau paradigme de lutte contre le terrorisme articulé autour de la prévention de la radicalisation, de la déradicalisation, de la consolidation de la chaîne pénale, des sources de financement du terrorisme et de la recherche du renseignement’’.

A ce titre, ‘’la formation des intervenants au sein des différents corps, la montée en puissance du Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et du Pôle Judiciaire spécialisé sont indispensables’’ a-t-il fait savoir avant d’inviter ‘’l’Union Européenne à accompagner le Niger dans cette démarche, et la mission EUCAP Sahel à poursuivre en collaboration avec nos structures concernées, les consultations nécessaires en vue de dresser une vision exhaustive des actions déjà engagées et d’identifier de nouvelles pistes à explorer’’.

Le Ministre d’Etat Hassoumi Massoudou a renouvelé, enfin, toutes leurs appréciations à l’Union Européenne pour son constant accompagnement qui couvre plusieurs domaines dont celui de la sécurité.

En prenant la parole à cette occasion, la cheffe de la mission EUCAP Sahel Niger, Mme Antje Pittelkau a, à son tour, rappelé les trois recommandations du Comité de Pilotage précédent, à savoir appuyer le Ministère de l’Intérieur et les Forces de sécurité concernées dans l’élaboration et la mise en place des doctrines d’emploi des forces mobiles, poursuivre d’une part, les formations, en y incluant des modules relatifs aux Droits Humains et d’autre part, l’appui en équipement adapté aux forces mobiles, et enfin renforcer des capacités en communication et en mutualisation des communications.

Pour ce qui concerne la première recommandation, a-t-elle poursuivi, ‘’le 9 novembre 2022, un arrêté a été publié concernant la création, les attributions et le fonctionnement d’un Comité Technique chargé du suivi des unités mobiles et du maillage territorial des FSI. L’arrêté définit également la composition et la mission des Sous-Comités Thématiques’’.

Pour ce qui est de la deuxième recommandation, a-t-elle noté, ‘’ un module de Droits Humains et genre a été intégré à toutes les formations dispensées par les experts d’EUCAP. Il en est de même pour la formation organisée par les forces spéciales belges pour la CMCF 3. D’autre part, l’appui en équipements pour les CMCF et en particulier la CMCF 3 se poursuit. Nous avons déjà remis de nombreux véhicules, et la construction de la caserne de Téra avance à grands pas’’.

La 3ème recommandation ‘’consistait à renforcer les capacités des FSI en matière de communication radio avec pour objectif, l’établissement des besoins en sites et en équipements afin d’augmenter les capacités et l’interopérabilité des moyens radios dans cette région’’ a-t-elle conclu.

Auparavant, l’ambassadeur de l’Union Européenne a, quant à lui, indiqué que ‘’l’EUCAP SAHEL a 10 ans d’existence au Niger avec des accomplissements certains sur le terrain’’.

Au cours de cette 15ème session, ‘’je constate que tous les ambassadeurs des Etats membres y sont à table, ce qui prouve toute l’attention que nous attachons à cela’’ a déclaré le diplomate européen.

‘’Pour la délégation de l’UE, nous avons une action politique dont EUCAP en est partie intégrante et nous travaillons main dans la main avec celle-ci pour pouvoir contribuer à tous les efforts intégrés des forces de sécurité’’ a-t-il fait savoir avant de rendre hommage à tous les Etats membres sans qui, les effectifs qui composent l’EUCAP qui sont mis à leur disposition n’auront aucun existence.

Enfin, il ressort de cette rencontre que ‘’l’Europe et le Niger franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration pour le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure’’ souligne un communiqué de presse mis à la disposition des médias.