CHAN ALGÉRIE 2023 : Le Niger bat le Ghana et file en demi-finale

Le MENA a battu, hier, samedi 28 janvier 2023, les blacks stars du Ghana en quart de finale sur le score de 2 buts à zéro.

Cette victoire du Mena A’ contre le Ghana conduit directement les poulins de Doula Harouna à la demi-finale qu’ils joueront contre la sélection Algérienne le 31 janvier 2023.

Dans un match parfaitement maîtrisé ne laissant que peu d’initiatives aux ghanéens, les guerriers du colonel Pelé ont fait honneur au Niger et à son peuple.

Le premier but nigérien est intervenu dès la 11ème minute de jeu par l’entremise de Imarana Seyni sur un centre majestueux de Adamou Ibrahim Djibo. Score qui restera inchangé jusqu’à la fin de la première période.

Au retour de la pause, les poulains de Harouna Doula Gabde ont multiplié les offensives dans le camp adversaire, ce qui a amené un deuxième but sur une frappe lointaine, signée Boubacar Soumana Hainikoye. C’était à la 49e minute du jeu.

Malgré les multiples occasions créées par les Ghanéens, les cages gardées par Tandja Kassali Mahamadou étaient restées inviolables.

Score final 2 buts pour le Niger et zéro pour le Ghana. Ainsi, le Niger retrouve l’Algérie, pays organisateur, pour les demi-finales de ce CHAN, qui se joueront le 31 janvier 2023, au stade olympique d’Oran.

Notons qu’aussitôt le match terminé, le Président Mohamed Bazoum a appelé au téléphone les joueurs pour les féliciter.

‘’Formidable performance du Mena qui se qualifie avec panache pour les demi-finales face au Ghana. Parcours exceptionnel plein d’envie et de combativité en attendant la confrontation avec le pays hôte. Bravo aux joueurs, au coach, au staff technique et aux nombreux supporters’’ écrit le Président de la République sur son compte twitter, en plus du coup de fil téléphonique.

Le Niger est heureux et fier de ses guerriers qui représentent dignement notre pays.

Le patron de la sélection Nigérienne, M. Harouna Doula se montre très ‘’optimiste’’ je peux vous assurer que ce match est très bien jouable pour nous et j’ai confiance au talent de mes joueurs’’.

‘’Nous sommes bien prêts pour cette bataille et in cha Allah nous allons donner le meilleur de nous-mêmes.