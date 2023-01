Birni N’Gaouré, la cité des Lamidos était en fête samedi 28 décembre à l’occasion de l’intronisation du 17ème chef de canton de Birni N’Gaouré Ousseyni Soumana Ousseyni élu le 10 septembre dernier.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massaoudou, de plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux des présidents d’institution, des chefs traditionnels et de nombreuses personnalités de haut rang ainsi que de nombreux invités. Des artistes de renom venus de toutes les contrées ont rivalisé de talents à l’occasion de la présente intronisation.Plusieurs interventions ont marqué la présente cérémonie.

Le représentant de la famille M. Abdoulaye Soumana a d’abord souhaité la bienvenue à tous les invités et a demandé aux autres concurrents de s’unir pour la prospérité du canton. Les représentants de l’Emir de Gondou au Nigéria et celui des chefs traditionnels du Niger ont vivement félicité le nouvel élu. Le préfet du département de Boboye M. Bachir Mamoudou a pour sa part mis l’accent sur les qualités du chef de canton de Birni N’Gaouré Ousseyni Soumana Ousseyni qui depuis son élection n’a cessé de donner de lui-même pour rassembler sa communauté autour de l’idéal commune : celui de construire le canton dans la paix et la cohésion qui sont si chères aux autorités de la 7ème république.

Prenant la parole à cette circonstance, le gouverneur de la région de Dosso M. Albachir Aboubacar a salué à sa juste valeur les descendants de Ali Anna qui ont activement accompagné Chéhou Ousmane Dan Fodio dans l’expansion et le rayonnement de l’empire peulh de Sokoto ce qui a-t-il indiqué explique les liens historiques qui unissent cette chefferie à l’Emirat de Gondou. Le gouverneur de Dosso a au nom du président de la république Bazoum Mohamed et du gouvernement réitéré à l’honorable Lamido Ousseyni Soumana Ousseyni ses félicitations pour sa brillante élection à la tête du canton de Birni N’Gaouré. M. Albachir Aboubacar a rappelé au nouveau chef de canton de Birni N’Gaouré la tâche qui l’attend.

Pour cela, il doit a précisé le gouverneur de Dosso il a besoin de beaucoup de patience et être un collaborateur très actif et disponible de l’administration qui a besoin d’un engagement surtout dans ce contexte d’insécurité. En un mot, le nouveau chef de canton de Birni N’Gaouré doit être un chef impartial et rassembleur pour le bonheur de ses administrés dans aucune distinction.

Le gouverneur de Dosso a exhorté les populations du canton de Birni N’Gaouré à s’unir autour de leur chef pour réfléchir ensemble sur des solutions durables pour le renforcement de la sécurité et surtout pour contribuer à la mise en œuvre du programme de renaissance acte III du président de la république.Après toutes ces interventions, la famille Sandi de Dosso à qui revient la lourde responsabilité du port du turban n’a pas failli à la tradition héritée des ancêtres depuis la nuit des temps. Instant émotionnel ponctuée de contributions, de cadeaux et de messages de félicitations pour le rayonnement et la prospérité du cantonLa chefferie de Birni N’Gaouré est l’une des plus anciennes de la région de Dosso ; elle date du 17ème siècle. L fondateur de la chefferie est Ali Anna.

Selon la tradition orale, Ali Anna est un marabout originaire du Macina et c’est en se rendant à la Mecque qu’il découvre le Dallol. De retour de la Mecque, il s’installa dans ce beau paysage et épousa une peulh du nom de Penda. Ils eurent des enfants parmi lesquels Sambo qui le succédera au trône de Birni N’Gaouré.

Depuis lors, 17 chefs ont présidé aux destinées du canton de Birni N’Gaouré. Ousseyni Somana Ousseyni qui vient d’être intronisé a été élu le samedi 10 septembre 2022 succédant ainsi à feu Lamido Abdou Beidi. Situé dans la région de Dosso à 105 kms de Niamey, le canton de Birni N’Gaouré couvre une superficie de 3679 km2 avec 253 villages administratifs.. Sa population estimée à 514.189 habitants est essentiellement composée de zarma et de peulh qui vivent dans 07 communes réparties dans les départements de Boboye et de Falmey. On y trouve aussi des haoussas et des touaregs. Selon plusieurs traditions, les populations trouvées par les premiers groupes peulhs seraient les Tchangas les Boussantchés, les Tulmey, les Kallé et les Goubé.

Le dallol Bosso qui traverse le canton sur une distance de 1600 km est la plus importante vallée fossile du Niger et va de la frontière de la république du Bénin à la partie sud de la république du Mali. Les activités principales du canton tournent autour de l’agriculture et de l’élevage. Compte tenu de la végétation variée, la cueillette contribue largement à l’économie à travers notamment la vente de fibres, de fruits, de troncs de palmier doum pour ne citer que cela. La faible profondeur de la nappe phréatique favorise les cultures de contre très pratiquées par les femmes. L’exploitation du natron figure aussi en bonne place des activités des populations du canton.