Ouverture à Bissau de la 1ère session extraordinaire 2023 du Parlement de la CEDEAO

Le parlement de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a ouvert, ce lundi 30 janvier 2023 à Bissau (Guinée-Bissau), les travaux de sa première session extraordinaire au titre de l’année 2023.

Cette session aura à examiner le programme des activités du parlement pour l’année 2023 qui s’articulent autour de la participation et la représentation du parlement, le renforcement de son rôle, de ses capacités institutionnelles, de ses relations avec les institutions communautaires, les Etats membres, les organes interparlementaires, la société civile, et avec les organisations de l’espace communautaire.

En ouvrant officiellement les travaux de cette session, le président du Parlement de la Guinée Bissau, Cipriano Cassama, s’est réjoui du choix de son pays pour abriter cette session extraordinaire avant de s’appesantir sur les efforts continus de la CEDEAO et de toutes ses institutions, dont le Parlement, à faire en sorte que le processus d’intégration soit l’expression d’une véritable solidarité dans le progrès social en faveur des populations en proie à la pauvreté, au chômage et à l’analphabétisme.

Il a ainsi appelé la CEDEAO à accorder ‘’plus d’attention aux questions liées au genre, le 30 janvier étant en Guinée Bissau dédié aux femmes en souvenir d’une héroïne de la guerre d’indépendance’’.

Outre la femme, le président du Parlement populaire de la Guinée Bissau a souhaité plus d’investissements de la CEDEAO dans la promotion de l’emploi, l’auto emploi, l’éducation et la qualification professionnelle des jeunes.

Pour lui, les députés de la CEDEAO devraient avoir cela à l’esprit dans leur programme d’activités notamment dans celui qui sera adopté durant cette première session extraordinaire de l’année 2023.

Quant au président du parlement de la CEDEAO, Sidie Mohamed Tunis, il a, dans son intervention appelé les parlementaires à plus d’engagement pour les objectifs d’intégration régionale, tout en jetant un regard rétrospectif sur les activités du parlement au cours de 2022 dont les résultats obtenus autorisent un optimisme sur la réalisation de celles qui viendront à être adoptées pour 2023.

Sidie Mohamed Tunis n’a pas manqué d’évoquer la situation des crises qui affectent certains Etats membres, en particulier les crises sécuritaire, humanitaire et politique au Mali, en Guinée et au Burkina, avant d’appeler la CEDEAO à poursuivre sans relâche ses efforts de soutien à ces pays frères dans la résorption de ces crises et au retour à une stabilité démocratique au terme des agendas arrêtés pour la fin des périodes de transition.

Pour Siddie Mohamed Tunis, cela est une condition sine qua non à l’atteinte des objectifs de la CEDEAO. Il a, cet effet, invité les députés communautaires à s’impliquer davantage dans leur rôle de parlementaire.

Le parlement de la CEDEAO regroupe 115 députés issus des assemblées nationales des 15 pays membres, rappelle-t-on.