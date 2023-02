Le Niger et la BOAD signent 5 accords de prêt et de don d’environ 90 milliards de francs CFA

Le ministre des Finances Ahmad Jidoud et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), ont procédé ce mercredi 1er février 2023, à la signature de 5 accords de prêt d’un montant de 74,7 milliards de FCFA, et d’un don de 15,9 milliards de FCFA. Ces accords marquent la concrétisation des annonces de 450 milliards de FCFA de la BOAD, annoncées lors de la Table Ronde sur le financement du Plan de Développement Économique et Social (PDES) 2022-2026.

La Table Ronde des Investisseurs et des Partenaires au développement sur le financement du Plan de Développement Économique et Social (PDES 2022-2026) s’est tenue à Paris, en France les 05 et 06 Décembre 2022.

Cette Table Ronde a été organisée par le Gouvernement de la République du Niger en partenariat avec le Groupe de la Banque Mondiale, le Système des Nations Unies, la France, la Délégation de l’Union Européenne et avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers bilatéraux et multilatéraux du Niger.

Au total, les annonces et manifestations d’intérêts d’un montant global de 45,0 milliards d’euros ont été enregistrées, pour un besoin global de 29,6 milliards d’euros, assurant ainsi une couverture globale de 150% du total des ressources attendues.

