Niamey accueille un Business Forum UE-Niger les 7 et 8 février 2023 (Ambassadeur UE)

Niamey abritera, du 7 au 8 février 2023, un Business Forum Union Européenne (UE) – Niger, a annoncé M. Salvador Pinto Da França, Ambassadeur de l’UE au Niger au sortir d’une audience qu’il a eue avec le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum.

Face à la presse, le diplomate de la délégation de l’UE au Niger d’indiquer que l’entretien qu’il a eu avec le chef de l’Etat nigérien quelque mois après sa prise de fonction leur a permis de faire le tour de la coopération multiforme et multisectorielle, ‘’que ce soit sur le plan de la coopération pure, sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité intérieure’’.

M. Salvador Pinto Da França de révéler enfin que les derniers mois se sont marqués par un fort soutien de l’UE tout en soulignant la mobilisation des bailleurs du Niger à la table ronde de Paris, le 05 et 06 décembre 2022, puis l’organisation d’un grand forum business UE- Niger pour le 7 et 8 février.

‘’Cette conférence de marque est l’une des plus importantes rencontres d’affaires de l’histoire économique du Niger, consacrée aux investisseurs, banquiers, et personnalités officielles soutenant la croissance économique et le développement du Niger’’, note t-on dans un communiqué de UE qui explique que ce Business forum est consacré aux investisseurs nigériens, européens et africains de la sous-région, et offre une plateforme unique aux entreprises, personnalités gouvernementales et décideurs de s’informer sur les opportunités d’investissement ; de Faire des rencontres d’affaires et avec les autorités nationales et enfin de Rapprocher davantage le Niger et l’UE.