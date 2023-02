Une délégation de ministres Néerlandais au Cabinet du Président de la République

Le Président de la République, Mohamed Bazoum s’est entretenu, dans hier, mercredi 1er février 2023 à son cabinet, avec une délégation de ministres du royaume des Pays-Bas.

La visite au Niger de cette délégation Néerlandaise qui est composée notamment de Mme Liesje Schreinemacher, ministre du commerce et de la coopération au développement et de M. Éric Van Der Burg, ministre des migrations, vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

‘’C’est environ 40 millions d’euros qu’on investit ici au Niger par an dans le domaine de la sécurité et dans plusieurs autres domaines ‘’, a indiqué la ministre néerlandaise en charge de la coopération au développement.

Après avoir relevé que le gouvernement du Niger et celui des Pays-Bas sont en très bonne relation et souhaité que cela puisse continuer dans le futur, Mme.Liesje Schreinemacher d’annoncer qu’il y’aura des consultations bilatérales de haut niveau entre le Niger et son pays. ‘’Nous voudrons qu’au Niger, un pays qui est entrain de se battre pour garder la stabilité pendant que ses voisins sont dans l’instabilité, on honore cela et nous voulons que cette coopération entre les Pays-Bas et le Niger continue de progresser vers les années à venir ‘’, a souhaité la ministre néerlandaise du commerce et de la coopération au développement.

Dans la matinée d’hier, le Ministre d’État des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Hassoumi Massaoudou a eu une séance de travail avec la délégation Néerlandaise.

Cette séance de travail a été l’occasion pour le Ministre Hassoumi Massaoudou de louer l’excellence des relations de coopération entre les Pays-Bas et le Niger, coopération qui place le Niger parmi ‘’les quinze (15) pays de concentration de l’aide publique au développement des Pays-Bas’’.

C’est pourquoi, a indiqué le Ministre d’Etat nigérien des affaires étrangères, ‘’la présente visite de travail au Niger illustre l’excellence de la coopération qui existe entre nos deux pays et de l’engagement constant des deux pays à l’approfondir davantage’’.

Evoquant la question migratoire, Hassoumi Massaoudou a souligné que ‘’le Niger et les Pays-Bas combinent leurs efforts pour combattre la migration irrégulière et le trafic d’êtres humains, à travers l’assistance et l’accueil des migrants retournés et/ou expulsés vers le Niger, et pour les aider à rentrer dans leurs pays d’origine’’.

‘’Les défis du Niger sont multidimensionnels’’ a relevé le Ministre des affaires étrangères, et pour optimiser l’impact de son appui, ‘’les Pays Bas visent une approche intégrée en étroit partenariat avec le Niger, mais aussi en cohérence avec d’autres efforts européens’’.

‘’Le gouvernement et le peuple nigériens remercient le gouvernement et le peuple néerlandais pour l’appui remarquable accordé à notre pays dans les secteurs clés ci-dessus mentionnés et félicitent votre pays pour la qualité de ce partenariat qui nous lie’’ a-t-il lancé à l’endroit des deux diplomates des Pays-Bas avant de saluer la volonté politique de leur pays qui s’est traduite par ‘’la construction des locaux de votre Ambassade à Niamey’’.

Prenant la parole à cette rencontre, le Ministre du commerce Extérieur et de la coopération des Pays-Bas a indiqué qu’ils sont là pour ‘’aider le pays à maintenir les choses dans une Coopération forte’’.

‘’Notre Ambassade est vraiment disposée à travailler, avec vous, et au développement de la question de migration et de sécurité ‘’ a rassuré la diplomate néerlandaise qui a annoncé que son pays est ‘’prêt à aider’’ le Niger dans un cadre de partenariat pour maintenir ‘’un Niger prospère et pacifique’’.

Quant à son homologue des migrations, ERIC VAN DER BURG, il a déclaré qu’il est ‘’important pour notre pays de rencontrer personnellement et surtout discuter des questions de migration, de trafic d’êtres humains, du terrorisme, et du trafic de la drogue qui finance le terrorisme international et national, tout comme la criminalité internationale’’.

‘’Il s’agit là d’un triangle que nous devons combattre, et c’est une très bonne chose que nous avons visité Agadez hier et vraiment ceux que vous faites est bien et nous avons discutés avec les autorités d’Agadez pour voir comment améliorer notre coopération dans les années à venir’’.