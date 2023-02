Business Forum UE-Niger : Le Ministre du Commerce et l’Ambassadeur de l’UE co-animent une conférence de Presse sur l’évènement

Le Ministre du Commerce, M. Alkache Alhada et l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Niger, M. Salvador Franca ont co-animé, hier, lundi 6 février 2023 au centre international de conférence Mahmat Gandhi de Niamey, une conférence de Presse en prélude au premier « Business Forum UE-Niger » qui se tiendra du 7 au 8 février à Niamey au Niger sous la présidence du Chef de l’Etat Mohamed Bazoum.

Cet évènement, co-organisé par la Délégation de l’UE au Niger et le ministère du Commerce, sera une occasion importante pour renforcer le partenariat économique entre l’Union Européenne et le Niger, et aussi de mobiliser des investissements privés dans les secteurs prioritaires au Niger, en présentant les opportunités d’investissement offertes aux investisseurs nigériens, de la sous-région et européens.

Il s’agit également d’une des plus importantes rencontres d’affaires de l’histoire économique du Niger, fruit de l’engagement commun des autorités nigériennes et l’UE d’entamer une réflexion inclusive sur la promotion du secteur privé, l’amélioration du climat des affaires au Niger et sur les moyens de booster le développement économique et social du pays.

Dans son mot introductif, le Ministre du Commerce a fait savoir que tous les secteurs sont concernés notamment l’agriculture, l’élevage, les énergies renouvelables, les BTP, les NTIC et l’artisanat.

Ce forum, a-t-il ajouté, « fournira aux investisseurs européens une meilleure compréhension du climat des affaires au Niger, de la vision du gouvernement, du potentiel d’exportation et des opportunités d’investissement qu’offre le Niger, ainsi que des opportunités de rencontres avec des entreprises nigériennes disposant des projets commerciaux viables et intéressées à développer des relations d’affaires durables ».

Deux jours durant, les sessions seront retransmises par visioconférence et un espace d’exposition à proximité de la salle de réunion permettra la représentation effective des sociétés nigériennes, européennes et africaines, ainsi que des représentants de bailleurs de fonds, des Etats membres de l’UE et de différents départements-cibles du Gouvernement du Niger.

Le Business Forum, c’est également plus 700 pratiquants attendus, plus de 400 entreprises de l’UE, du Niger et de la Sous-Région, plus de 50 intervenants (officiels, entreprises et banques), 40 stands pour représenter les sociétés nigériennes, européennes, sous régionales, les ministères nigériens et des Etats membres de l’UE, 70 décideurs politiques nigériens, européens et PTF, et enfin 33 pays représentés.

Une mission ‘’Team Europe‘’ visitera le Niger à l’occasion de ce premier Business Forum. La visite s’inscrit dans la continuité commune ‘’Team Europe’’ annoncée lors de la table ronde pour le financement du PDES 2022-2026 à Paris.

Selon l’Ambassadeur de l’Union Européenne, M. Salvador, « la délégation Team Europe aura l’opportunité de rencontrer le Président de la République, les autorités nigériennes, les représentants d’EUCAP Sahel Niger, la mission civile de l’UE ainsi que les membres de la société civile afin d’évoquer avec ces derniers les différents volets qui composent le partenariat entre l’UE et le Niger ».

Les deux personnalités ont apporté des réponses pertinentes aux questions des journalistes.

Notons que le business forum UE-Niger se tiendra à Niamey au Niger du mardi 7 au mercredi 8 février 2023.

Par ANP