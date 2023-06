CAN U23 MAROC 2023 : le MENA du Niger fait match nul avec les pharaons d’Égypte à Tanger

A l’occasion de sa première sortie dans cette compétition, ce dimanche 25 juin 2023, l’équipe espoir du Niger a contraint les pharaons d’Égypte, tenants du titre de la coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, au partage des points en faisant un match nul et vierge de zéro but partout.

Dès l’entame de la rencontre, les pharaons se sont montrés plus agressifs, avec plusieurs occasions de buts non concrétisées et un Naïm Nhour jan van Attenhovenim impérial avec plusieurs parades, empêchant les Egyptiens a trouer ses cages, et cela jusqu’à la fin des 45 premières minutes du jeu.

A la reprise, les poulains de Zakariaou Ibrahim ont montré un nouveau visage avec un jeu collectif très haut, mais qui n’a pas payé.

Ce score de zéro but partout jusqu’à la fin des temps réglementaires a fait bénéficier au MENA national un point lors de cette première journée en attendant la seconde sortie contre le Gabon le 28 juin prochain.

”Les enfants ont bien respecté nos consignes, même si nous n’avons pas pu saisir les occasions créées, sinon je suis satisfait de ce match nul’’, a déclaré le technicien Nigérien en conférence de presse d’après match.

Selon lui, son équipe avait eu des ”difficultés à construire notre jeu et aussi la fébrilité de notre capitaine et l’absence de notre meneur à la défense, Philippe bouye qui est souffrant, nous a beaucoup touché ‘’.