Célébration de  la Journée Internationale des droits de la femme

La fondation de la Bank Of Africa s’engage à œuvrer dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus et de seins

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, l’ONG SOS Cancer a organisé à son siège, avec l’appui de la fondation BOA Niger une séance de sensibilisation suivie de dépistage. Le lancement des activités a été présidé par la représentante du président de la fondation BOA Niger, Mme Delanne Aline, en présence de la Secrétaire Générale Adjointe de ladite ONG, Mme Ali Hadiza, des membres de la fondation BOA Niger, des autres partenaires techniques et financiers de SOS Cancer ainsi que de plusieurs femmes venues de Niamey et Makolondi.

Dans son discours prononcé lors du lancement des activités, Mme Delanne Aline a d’abord souhaité la bienvenue au nom du président de la fondation à la 6ème édition des séances gratuites de dépistages du cancer du col de l’utérus, de détection précoce du cancer du sein et de traitement des cellules précancéreuses. Par la même occasion, la représentante du président de la fondation BOA Niger, Mme Delanne Aline a fait savoir que si le choix de cette année est porté sur ce centre, c’est parce qu’il n’a ménagé aucun effort dans cette lutte commune contre cette maladie, dont l’ONG SOS Cancer en a fait son cheval de bataille.

Poursuivant son allocution, Mme Delanne Ali a également annoncé qu’en plus de la campagne de dépistage du cancer et de la garantie de la prise en charge de 1000 femmes bénéficiaires, la fondation prévoit l’achat de neufs appareils d’ablation thermique au profit des centres de reproduction de la santé du pays, pour la prise en charge des lésions précancéreuses en collaboration avec l’UNICEF, le ministère de tutelle et SOS Cancer. En terminant ses propos, Mme Delanne Aline a réaffirmé le ferme engagement de la fondation BOA Niger à lutter contre le cancer.

Pour sa part, en prenant la parole la SGA de l’ONG SOS Cancer, Mme Ali Hadiza , au nom de ladite structure et en son nom propre, a exprimé toute sa gratitude à la fondation BOA Niger pour son appui et sa contribution pour la bonne cause qui est la lutte contre le cancer de sein et du col de l’utérus.

Mme Ali Hadiza d’indiquer que le 8 mars, consacré à la journée internationale des droits de la femme, est une occasion unique pour les femmes de revendiquer leur droits à la santé. Pour elle, le droit à la santé pour les femmes passe par celui de ne pas souffrir et mourir d’une maladie évitable comme le cancer du col de l’utérus.

En effet, selon les estimations données par la SGA, Mme Ali Hadiza, au Niger en 2020 plus de 80% des patientes diagnostiquées du cancer du col de l’utérus ont perdu la vie de manière prématurée. Le décès de ces femmes à l’âge le plus productif de leur vie, est un véritable drame sociétal.

Ainsi, pour faire face à ce fléau l’ONG SOS cancer avec l’appui incontournable de la fondation BOA Niger s’est engagée à lancer cette campagne de dépistage pour 1000 femmes et leur prise en charge gratuitement durant la semaine du 8 mars, c’est-à-dire du 6 au 10 mars 2023. Cette cérémonie a été sanctionnée par des séances de dépistages de plusieurs femmes menées par des médecins qualifiés.

Pour rappel, la fondation BOA Niger, à l’occasion de cette commémoration organise tous les ans , en collaboration avec les centres de santé spécialisés, des dons en produits pharmaceutiques ou des campagnes de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans les milieux défavorisés et à forte population.

Par Balkissa Ibrahima (Tamtaminfo News)