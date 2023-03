Cérémonie officielle d’ouverture des travaux à Niamey: Le parlement de la CEDEAO, à travers sa reunion délocalisée a entamé des discussions sur des solutions durables pour une itinérance homogène des TIC

Le président de l’Assemblée Nationale, Seini Oumarou a présidé, ce mardi 28 février 2023, la cérémonie officielle d’ouverture des travaux de la première réunion délocalisée au titre de l’année 2023, à l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, sous le thème ‘’les télécommunications comme outil d’intégration économique : la nécessité de parvenir à une itinérance homogène dans les Etats membre de la CEDEAO’’.

C’était en présence du président du parlement de la CEDEAO Dr Sidie Mohamed Tunis, des parlementaires de l’espace des pays membres de la CEDEAO, des membres du gouvernement du Niger, ainsi que de plusieurs personnalités. Ces travaux se tiendront du 28 février au 4 mars 2023.

Ainsi, dans son discours d’ouverture des travaux, le président de l’Assemblée Nationale Seini Oumarou, après avoir souhaité la bienvenue et remercié l’assistance, s’est réjoui de la confiance accordée au Niger une fois de plus par les parlementaires pour abriter cette rencontre de grande importance. Par la même occasion, le chef du parlement du Niger, se félicite que cette réunion se penche sur un sujet pertinent qu’est l’itinérance des communications téléphoniques dans l’espace de la CEDEAO.

« ce sujet est d’autant plus pertinent que les systèmes de communications au moyen des nouvelles technologies qui constituent de véritables mesures d’accompagnement de tous nos efforts de développement et surtout des vecteurs, par excellence de l’intégration de notre espace » a-t-il développé.

Aussi, poursuit-il, « si nous voulons tirer le meilleur parti de l’économie numérique au sein de notre communauté, nous nous devons d’éviter que l’espace et les frontières ne deviennent des freins à la libre communication. Il faudrait que les Administrations comme les opérations économiques puissent assurer la permanence de leurs communications d’une localité à une autre, d’un pays à un autre. Il nous faudrait donc veiller à ce qu’un système efficace d’itinérance soit assuré d’abord, dans chacun de nos pays et ensuite à travers nos frontières ».

Le président de l’Assemblée Nationale, a également insisté sur le fait qu’au niveau inter communautaire, le système d’itinérance se doit d’être continu, fiable et sans coût additionnel, à l’image des pratiques en cours dans d’autres communautés économique. Saisissant de l’opportunité, il a rappelé que de 1975 à aujourd’hui, en dépit de la rudesse du chemin, la CEDEAO a connu beaucoup de succès du fait de son avancée qui a conduit ses Etats membres vers plus de convergence. En terminant ses propos, M. Seini Oumarou, a déclaré que le Niger contribuera à la mesure de la pertinence de cette problématique.

En prenant la parole, le président de la commission mixte du parlement de la CEDEAO, Dr Sidie Mohamed Tunis, a indiqué que dans une étude sur l’adoption de l’internet mobile en Afrique de l’ouest, menée par l’institut d’économie du travail de Bonn en 2021, il a été constatée que l’adoption et l’utilisation généralisées des technologies numériques ont un potentiel multiple pour la sous région. Selon l’explication qu’il a eu à fournir, courant la même année de 2021, les technologies et services mobiles ont généré environ 8% du PIB de l’Afrique subsaharienne, soit près de 140milliards de dollars de valeur ajoutée économique. Toujours selon lui, l’écosystème mobile a également soutenu plus de 3, 2 millions d’emplois et contribué substantiellement au financement du secteur public à hauteur de 16 milliard de dollars levés grâce aux taxes sur ledit secteur. Dr Sidie Mohamed de souligner que selon les projections, d’ici 2025, la contribution du mobile augmentera de 65 milliards de dollars pour atteindre près de 155milliards, les pays de la sous région bénéficiant de plus des améliorations de la productivité et de l’efficacité apportées par l’augmentation des abonnements aux services mobiles.

Auparavant d’autres discours ont été prononcés lors de la cérémonie par la coprésidente de la commission, le chef de la délégation des députés nigériens au parlement ainsi que du représentant du président de la commission de la CEDEAO.

Par Balkissa Ibrahima