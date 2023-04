Cette annonce a été faite par le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou, ce samedi 15 avril 2023 à l’Assemblée Nationale.

C’était au cours d’une séance de question d’actualité.

‘’Nous venons de présenter le bilan de l’année 2022, et cette année s’est soldée par un taux de croissance de 11,5%, il n’y a aucun pays de l’UEMOA qui a atteint ce taux.Pour moi, nous sommes le champion de la croissance’’, a déclaré le chef du gouvernement devant la représentation Nationale.

Selon Ouhoumoudou Mahamadou, malgré le contexte international qui est jalonné de ‘’plusieurs crises, et aussi de celui dont nous faisons face ici au Niger, nous avons réussi à maintenir l’inflation grâce aux efforts du gouvernement qui a engagé plus de 130 000 Tonnes de céréales pour les ventes à prix modéré, ce qui a permis de contenir l’inflation à un taux autour de 4%, et il n’y a aucun pays de l’UEMOA qui a réalisé ce taux’’.

En répondant sur la question d’actualité qui lui a été posée par le député Omar Hamidou Tchana sur les communications en conseil des ministres des marchés publics, le chef du gouvernement a soutenu que ces communications sont ‘’la volonté du gouvernement qui, par un arrêté du premier ministre, a exigé que les ministres communiquent en conseil des ministres tout marché public dont le montant est supérieur à 300 millions”.

Pour lui, la communication est ‘’destinée au conseil des ministres, pas au public’’.

Ouhoumoudou a, à cette occasion invité les représentants du peuple à ‘’vérifier toutes les communications et même interroger tous les ministres si dans les communications il n’y a pas les montants, les procédures ou les attributaires de ces marchés’’.

Notons que cette présence du premier ministre à l’Hémicycle répond à l’exigence de contrôle de l’action gouvernementale ou question d’actualité qui est en conformité avec la mission de l’assemblée nationale.