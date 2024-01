Communiqué de BANK OF AFRICA – NIGER

Bonne nouvelle pour les PME / PMI nigériennes, BOA-NIGER monte en puissance pour les soutenir !

La Banque a en effet signé le 28 décembre à Lomé une convention de financement de 15 milliards de FCFA entièrement dédiée aux PME / PMI du Niger, avec la Société Financière Internationale (SFI – filiale de la Banque Mondiale spécialisée dans le financement du secteur privé).

Cela signifie que BOA-NIGER aura désormais beaucoup plus de moyens pour prêter à ces entreprises, qui, ne l’oublions pas, structurent l’économie de notre pays.

De plus, l’accord prévoit qu’au moins 25 % de cet argent doit être utilisé au profit de PME / PMI détenues par des femmes.

Selon le Directeur Général de la Banque, Sébastien Toni, « la signature de cette convention cadre parfaitement avec notre dynamique d’accompagnement des PME / PMI suivant les orientations stratégiques de notre Groupe. Les PME / PMI constituent plus de 80 % du tissu économique et contribuent à plus de 53% au PNB de l’économie nigérienne ».

Par ailleurs, nous rappelons que les PME / PMI disposent maintenant chez BANK OF AFRICA d’une organisationspécifique : espace dédié, nouveaux produits et chargés de clientèle spécialisés.



A propos de BANK OF AFRICA – NIGER

Ouverte au public le 25 avril 1994, BOA-NIGER a un capital de 13 milliards de FCFA.

Depuis 2003, BOA-NIGER est cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), seule Banque nigérienne.

Au 31 décembre 2022, la Banque affiche un total bilan de 358 milliards de F CFA, un total dépôts de la clientèle de 246 milliards de FCFA, plus de 305 000 comptes et près de 300collaborateurs. Avec un réseau de 30 agences dont 19 agences à Niamey et 11 agences en régions, 1 Centre d’Affaires et 1espace business dédié aux PME, BOA est la banque la plus représentée géographiquement sur le territoire national.

Comme les 16 autres banques du Groupe BOA, BOA-NIGER est une banque commerciale universelle qui apporte à sa clientèle l’expertise d’un groupe puissant et structuré.

Plus d’info sur : https://www.boaniger.com/

A propos du Groupe BANK OF AFRICA

Le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France.

Le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par BANK OF AFRICA Groupe BMCE, 3ème banque au Maroc. Celle-ci apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BOA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Plus d’info sur : https://bank-of-africa.net/

BOA-NIGER, banque citoyenne

BANK OF AFRICA à travers sa fondation, contribue au développement du Niger, dans les domaines de l’éducation, de la santé, et de l’action sociale.

Plus d’info sur https://bank-of-africa.net/fondation/