Communiqué numéro 7 du CNSP: Le CNSP met en garde contre toute velléité d’intervention militaire étrangère

Par son communiqué numéro 7 qu’il a rendu public, ce vendredi matin, et signé par son président, le Général de Brigade Tchiani Abdouramane, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) affirmé avoir constaté que ‘’malgré les dispositions prises par le CNSP, certains anciens dignitaires terrés des chancelleries, en collaboration avec ces dernières, sont dans une logique de confrontation en vue de l’extraction des autorités déchues’’.

Estimant que ‘’cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n’aura d’autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos’’, le CNSP prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère’’.