Compétition SFC 2022 du PVI :13 lauréats reçoivent leurs prix

Le Ministre des Finances, Dr Ahmat Jidoud a présidé, mercredi 5 Avril 2023 à l’hôtel Radisson Blue de Niamey, selon l’Agence Presse Nigérienne (ANP), la cérémonie officielle de remise des prix aux 13 lauréats de la toute 1ère compétition Start-up et Fintech Challenge (SFC) du Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion Numérique (PVI).

Ils sont 13 lauréats retenus parmi les 85 candidats appartenant à 3 catégories dont les SFC en amorçage bénéficiant de 5 millions chacun, les FSC en développement à recevoir entre 5 à 30 millions et les FSC matures avec une subvention de 30 à 60 millions ayant postulé à cette compétition qui est à sa toute première édition lancée en Novembre 2022.

L’objectif visé à travers cette compétition est d’identifier les meilleurs start-up et fintech au Niger et dans la sous-région à travers l’évaluation des solutions qu’elles proposent pour accélérer l’inclusion financière des populations nigériennes, en particulier les femmes et les producteurs en milieu rural.

En présidant cette cérémonie, le ministre des Finances, M. Ahmat Jidoud a rappelé que ’’le Programme du Président de la République ambitionne de réduire significativement la pauvreté en permettant la création d’emplois notamment pour les jeunes et pour les femmes à travers la transformation numérique profonde de notre économie’’.

Aussi, a-t-il poursuivi, ’’cette ambition se retrouve au niveau de l’Axe 5 de la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement précisément à travers le développement des infrastructures numériques, Programme passant par le désenclavement numérique et des villages administratifs du Niger, la promotion de l’usage des e-services en zones urbaines et rurales pour booster notamment l’inclusion financière, la création d’un environnement favorable au développement local du contenu numérique et l’accompagnement des start-up locales’’.

’’Cela démontre à plus d’un titre, l’importance qu’accorde nos plus hautes autorités au développement des nouvelles technologies et du numérique pour l’accélération de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté’’ a-t-il expliqué.

Auparavant, le Représentant résident de la Banque mondiale au Niger, M. Han Fraeters a pris la parole pour souligner que cette ’’inclusion financière est un objectif du gouvernement du Niger, partagé par la Banque mondiale qui a accepté de financier le PVI pour un montant de 100 millions de dollars, soit près de 60 milliards de FCFA dont la moitié sous forme de don’’.

Selon lui, ’’ce projet structurant pour les projets numériques au Niger permettra d’atteindre la couverture d’internet haut débit à plus de 2100 localités rurales du Niger, soit près de deux millions de personnes.

Aussi, ce projet permettra de dynamiser l’écosystème de la finance numérique favorable à accroitre celle-ci au Niger’.

M. Fraeters de fonder, par ailleurs, l’espoir que le secteur digital pourrait être un secteur transformateur pour le Niger et ce projet permet de soutenir les trois catégories des lauréats de cette compétition.

Quant à la représentant du Coordinateur du PVI, Mme Haoua Souley, elle a pour sa part salué l’importance accordée à cette cérémonie par le ministre des finances ainsi que la Banque Mondiale pour son soutien financier.

’’Depuis la mise en vigueur du projet le 21 Octobre 2020, le PVI avec le support de l’Agence Nationale de la Société de l’Information (ANSI) met en œuvre plusieurs activités à travers 4 Composantes principales, ayant pour objectifs l’amélioration de la connectivité numérique haut débit et l’apport de services financiers digitaux aux populations non desservies’’ a-t-elle rappelé.

Ainsi dans ce cadre, a-t-elle souligné, ’’il est prévu de créer 150 Centres Numériques Multiservices avant fin 2025 dont 72 sont déjà en service à ce jour, répartis dans toutes les régions du Niger’’.

Sur un autre plan, Mme Souley d’annoncer que ’’les études pour la création de plateformes de données numériques sont finalisées et nous allons lancer les dossiers d’ Appels d’Offres les prochaines semaines’’.

Tout en félicitant les 13 lauréats de cette 1ère édition, Mme Souley a annoncé à ceux qui n’ont pas été sélectionnés, que le PVI compte lancer une autre édition SFC 2023, ’’et nous les encourageons vivement à murir leurs dossiers pour la prochaine édition’’.