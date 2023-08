Composition du CNSP : le général Tchiani prend la tête de l’instance dirigeante d’une quarantaine de membres

Le chef de l’État nigérien, le général Tchiani Abdourahamane a signé ce 3 août un décret portant fonctionnement du conseil National pour la Sauvegarde de la Partie, instance dirigeante du pays.

Il comprend 15 membres auxquels s’ajoutent des membres de droits qui sont issus des hiérarchies des forces de défense et de sécurité.

Voici la composition détaillée dans le décret :

– Président : général de brigade Tiani Abdourahamane

– Membres :

– Général du corps d’armée, Salifou Mody,

– Général de brigade Mohamed Tomba

– Général de brigade Moussa Salaou Barmou,

– Colonel Major Karimou Hima Abdoulaye,

– Colonel Major Garba Hakimi,

– Colonel Major Abdourahamane Amadou,

– Colonel Salissou Mahamadou Salissou,

– Colonel Sidi Mohamed,

– Colonel Ibro Amadou,

– Commissaire Abarchi Ousmane,

– Colonel Sahabi Sani

– Colonel Ahmed Sidien,

– Inspecteur général de la police Assabaha Ibawangal

– Colonel Major Abdou Oubandawaki et

– Colonel Maizama Abdoulaye.

Sont membres de droits :

– le Chef d’Etat major des armées,

– Le chef d’état major de l’armée de terre,

– Le chef d’état major de l’armée de l’air,

– l’inspecteur général de l’armée et de la gendarmerie,

– l’inspecteur général des services de sécurité,

– le Haut commandant de la Gendarmerie,

– Le Haut commandant de la Garde Nationale,

– le DG de la Douane,

– le DG de la Police Nationale,

– le DG de la protection civile,

– le DG de l’environnement et des eaux et forêts,

– le commandant de la gendarmerie territoriale,

– le commandant de la gendarmerie mobile,

– les gouverneurs,

– les commandants des zones,

– les commandants des legion.

Le CNSP se réunit sur convocation de son président et il

L dispose d’un secrétariat en charge de la coordination entre l’instance dirigeante et les autres organes de la transition, dispose le texte.

Le CNSP a pris le pouvoir le 26 juillet dernier en renversant les institutions de la 7e République.