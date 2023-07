Coopération Militaire : Le Niger et la Hongrie scellent un Accord. Visite de travail du Ministre de la Défense Nationale à Hongrie.

Une nouvelle étape de leadership en matière de coopération dans le domaine de la Défense vient d’être franchie par le Ministre Alkassoum INDATTOU.

En effet, à travers la signature d’une lettre d’intention sur un accord de coopération en matière de défense ce lundi 26 juin 2023 à Budapest entre le Ministre de la Défense Nationale du Niger et son Homologue Hongrois, le Niger vient d’élargir la liste des Pays partenaires dans le domaine de la défense.

Selon le Ministre Hongrois de la Défense, son pays est heureux de coopérer avec le Niger, l’un des pays les plus importants de la Région du Sahel dans le cadre d’un partenariat égalitaire.

La Hongrie apprécie hautement l’engagement du Niger en faveur de la stabilité et de la paix au Sahel à t’il précisé. C’est pourquoi, elle attache une importance stratégique à la relation qui la lie au Niger.

Pour le Ministre nigérien de la Défense Nationale, il a affirmé que les négociations qui ont marqué sa mission ont jeté les bases d’une coopération solide et durable. Il a par ailleurs notifié que l’accord signé entre les 2 pays constitue un point de départ dans le développement des relations bilatérales. Il sera suivi d’autres étapes vu la volonté des deux pays à préserver la sécurité et la stabilité notamment face à la propagande du terrorisme à t’il ajouté.

L’accord signé concerne d’une part, la coopération militaire, la formation, les équipements, les infrastructures et d’autre part, le renforcement des capacités militaires.

Par ailleurs, l’accord créé une nouvelle opportunité pour les 2 pays de promouvoir la paix et la sécurité.

Il vise également à mieux relever les défis complexes qu’ils peuvent surmonter pour créer un avenir sûr pour les citoyens a renchéri le Ministre de la Défense Nationale Alkassoum INDATTOU.

Il a pour finir, exprimé le souhait du Niger de s’inspirer de l’expérience hongroise en matière de politique de défense tout en partageant ses propres expérience en matière de lutte contre le terrorisme dans la Région du Sahel.

Les deux pays sont tous exposés à des menaces sécuritaires. C’est pourquoi selon Alkassoum INDATTOU, ils peuvent être des partenaires stratégiques l’un pour l’autre.