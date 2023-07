Des projets d’une puissance de près de 1330MW pour l’indépendance énergétique du pays

Dans le cadre de la construction de l’indépendance énergétique du Niger, le gouvernement a initié plusieurs projets énergétiques d’envergure qui, à terme, permettront au pays de disposer de près de 1330Mw, de quoi satisfaire l’ensemble des besoins de la population dans le domaine.

Il s’agit des projets de construction de la centrale hybride de 25 MW d’Agadez (19 MWc solaire PV et 6 MW) prévue pour s’achever en mars 2024 ; du projet d’installation du 5ème groupe de 20 MW de la centrale thermique de Gourou Banda pour porter la puissance à 100 MW dont la mise en service effective est prévue le 15 Septembre 2023 ; du parc éolien de 250 MW de la Tarka prévu s’achever en 2025 ; et des projets de construction de deux centrales solaires de 20 MW et 10 MW respectivement à Maradi et Dosso et d’hybridation de la centrale de Diffa de 10 MW dans le cadre du projet RANAA.

Le gouvernement met également en œuvre les projets de construction d’une centrale thermique à charbon à Salkadamna (centre du pays) d’une puissance initiale de 200 MW, extensible à 600 MW, de réhabilitation de la centrale thermique à charbon de 2 x 25 MW de la SONICHAR et la construction d’une centrale solaire de 50 MWc à Tchirozerine ; de la ligne de transport électrique Kandadji – Niamey prévue s’achever en 2025 ; et de la construction d’une centrale hybride de 15 MWc à Arlit ; la centrale solaire Gorou Banda 2 développée dans le cadre du projet Scaling Solair de la SFI, d’une capacité de 50 MW prévue s’achever en 2025.

Dans cette même perspective, la finalisation du barrage hydroélectrique de 130 MW de Kandadji et la construction d’une centrale solaire de 70 MWc sur le même site, les deux prévues se terminer à l’horizon 2025 viendra rehausser les capacités du pays en d’électrification.

A côté de ces différents projets, et dans la dynamique d’intégration au marché régional, le gouvernement nigérien entend finaliser le projet régional appelé WAPP Dorsale Nord, qui consiste à la construction d’une ligne d’interconnexion de 330 kV d’une longueur de 875 km dont 420 km au Niger, pour relier électriquement le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin/Togo.

Ce projet permettra un échange d’énergie électrique initiale estimée à environ 430 MW, qui pourrait atteindre plus de 600 MW, cette ligne est une solution aux récurrentes difficultés rencontrées par le pays sur la ligne actuelle Birnin Kebbi – Niamey.

En plus, le gouvernement envisage la construction d’un parc solaire de 100 MWc à Bangoula ; la construction de la ligne Zabori-Doutchi-Malbaza en vue de réaliser l’intégration de son réseau national par la connexion de la zone de fleuve avec la zone Niger Centre-Est.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accélération de l’accès à l’électricité, cinq (05) autres projets sont en cours dans le secteur dont le projet Haské qui vise, entre autres, à fournir de l’électricité à 2,5 millions de personnes supplémentaires ; des solutions de cuisson nouvelles à 3,3 millions de personnes ; l’électricité à 5450 écoles et centres de santé (par raccordement au réseau ou par Kits autonomes) ; la construction de 270 km HT ; 5150 km de lignes de distribution ; 9MW de capacité d’énergie renouvelable construite ou réhabilité.

Pour améliorer le taux d’accès à l’électricité au Niger, la société nigérienne, quant à elle, procédera à la réalisation de 111 864 branchements sur le réseau NIGELEC et 1877 branchements sur les mini-réseaux.

Ces différents projets seront accompagnés d’un Programme Spécial du Président de la République sur l’électrification rurale. Ce programme important vise à électrifier tous les villages du Niger de plus de 1000 habitants qui ne sont pas concernés par les projets en cours.