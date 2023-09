Dialogue National Inclusif DNI-2R. Des plans possibles de Refondation

Après des suggestions de Principes pour régir la Transition, et un essai de précision du Concept de Forces Vives, ayant conclu à la nécessité d’un profilage des Participnts au DNI-2R , pour espérer obtenir une Participation représentative des catégories socio-professionnelles, nous engageons une digression sur la notion de Refondation.

Avant de poursuivre il ya des préalables conceptuels à rappeler.

1. Il ne saurait être question d’une Refondation de la Nation qui, elle justifie le besoin d’un Cadre de vivre ensemble, un Pacte social consensuel, tenant compte des valeurs sociales fondamentales caractéristiques de la Nation en question.

2. La Refondation , comme cela ressort fort justement du Message d’orientation du PrésidentTchiani , porte sur la République.

C’est à dire qu’il s’agit de refonder le Cadre organisationnel social retenus par les composantes de la Nation , pour vivre ensemble. La République est la matérialisation d’un Pacte social de Référence qui s’impose à toutes les composantes de la Nation.

L’ architecture, et la fonctionnalité dudit Pacte social, déterminent les Conditions de bien-être et de prospérité de la Communauté nationale.

Aussi cette architecture et ses mécanismes de fonctionnalité peuvent devenir contraignants voire inadaptés. D’où le besoin parfois de sursaut en vue d’amender le Pacte, de le Refonder.

Sous nos Cieux les FORCES ARMÉES ONT TOUJOURS ÉTÉ LES ACTEURS MAJEURS PERMISSIFS DES SURSAUTS PATRIOTIQUES SOUHAITÉS PAR LE PEUPLE.

3. La Refondation ne signifie pas faire table rase de tous les matériaux de l’édifice social existant. Il ne s’agit de Renaissance comme nous l’avons vécue dans le Régime déchu.

4. Les plans possibles de Refondation de la République

4.1. La Refondation de la politique

Sous ce chapitre seront abordées les Thématiques relatives au nouveau Pacte social à concevoir en puisant dans nos valeurs sociales fondamentales, en procédant à une analyse critique des pratiques démocratiques vécues, les Institutions d’encadrement appropriées à mettre en place, les mécanismes d’exercice des Pouvoirs et des Contre-pouvoirs, etc ? A ce sujet nous empruntons l’heureuse formule du Dr Boukary Sambe du Timbuctu Institut, ” l’ENDOGENISATION DES INSTITUTIONS ET PROCÉDURES “.

4.2. La Refondation économique

Sur ce plan les questions aussi essentielles pour la sauvegarde de la Patrie , comme la souveraineté alimentaire, la création d’activités économiques à fortes composantes endogènes et pourvoieuses de beaucoup d’emplois, la souveraineté dans l’exploitation et la gestion des Ressources naturelles stratégiques, le choix des circuits de partenariats économiques afin de minimiser les risques de dépendance .

4. 3. La Refondation socio-culturelle

Ce chapitre est également important, parce qu’il s’agira de définir les Valeurs socio-culturels fondamentales à promouvoir afin de combattre les contre-valeurs, de travailler à l’émergence d’une culture de Citoyenneté prospective avant-gardiste et de progrès ?

Par Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Africain Engagé