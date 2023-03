Fin des travaux à Niamey du parlement de la CEDEAO

La réunion délocalisée du parlement de la CEDEAO a clos ses travaux hier, avec l’adoption des solutions durables pour une itinérance homogène des TIC.

Ces travaux de la première réunion délocalisée des parlementaires des pays membres de la CEDEAO se sont déroulés à l’hôtel bravia de Niamey, sous la présidence du 3ème vice président de l’Assemblée Nationale du Niger, M. Zakara Karidjo, et du 4ème vice présidente du parlement communautaire, Mme Adja Satu Camara.

Dans son discours de clôture, la 4ème présidente du parlement communautaire, Mme Adja Satu Camara, a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette réunion délocalisée de la Commission mixte. Par la même occasion, elle a réitéré ses sincères remerciements au Président de la République du Niger, Son Excellence Mohamed Bazoum, le Premier Ministre, Ouhoumoudou Mahamadou, le Président de l’Assemblée Nationale, Seini Oumarou, les Députés de l’Assemblée Nationale du Niger ainsi qu’au peuple nigérien, pour l’hospitalité et la chaleureuse disposition à l’égard des parlementaires.

Mme Adja Satu Camara s’est s’est réjouie que les délibérations et contributions mèneront aux voies et moyens pour trouver des solutions durables aux problèmes de l’itinérance et pour réduire considérablement le coût des données téléphoniques, ce qui constituera un progrès partagé dans la région ouest africaine.

« On ne saurait trop insister sur l’importance et les avantages que ces solutions durables auront sur la sous-région et sur le niveau de vie des populations » a-t-elle déclaré.

En terminant ses propos, la 4ème vice-présidente du parlement communautaire, Mme Adja Satu Camara, s’est dite impressionnée par le niveau d’engagement et de travail accompli au cours de cette réunion et le résultat final des participants.

Pour sa part, le 3ème vice vice-président de l’Assemblée Nationale du Niger, M. Zakara Karidjo, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit des parlementaires pour l’honneur fait à Niamey, capitale du Niger, dans le cadre de la tenue de cette assise, avant de leur souhaiter un bon retour dans leurs familles respectives. Saisissant de l’opportunité, M. Zakara Karidjo a aussi remercié et félicité les membres de la commission parlementaires de la CEDEAO pour les travaux abattus afin de rendre les conditions de vie des populations meilleures.

Auparavant, la commission presse des parlementaires de la CEDEAO, a prononcé des motions de remerciements, de recommandations et de propositions de projets afin de faciliter l’accessibilité.

Par Balkissa Ibrahima