Finale de la 44eme édition du sabre national: Kadri Abdou de Dosso, dit Issaka Issaka, s’empare pour la 6eme fois du titre de champion nationalFinale de la 44eme édition du sabre national:

Debutée le 22 décembre dernier, la 44eme édition du sabre national a pris fin hier, dimanche 31 décembre 2023 à l’arène de lutte traditionnelle Aboubacar Djibo d’Agadez sous la présidence du premier ministre du Niger, M. Ali Lamine zeine entouré des invités de marques venus pour la circonstance, les premiers ministres du Burkina Faso et Mali, des membres du gouvernement et des autorités administratives et coutumières de la région d’Agadez.

C’est à moins de 9minute que le lutteur de la région de Dosso Kadri Abdou dit Issaka Issaka terrassa celui de Maradi Matty Souley. A cet effet, Issaka Issaka remporte son troisième sabre successivement et s’offre un sixième sacre. Il repart avec le sabre, plusieurs cadeau en nature et espèces ainsi que de son cheval. Le vice champion quant à lui, a bénéficié des présents en nature et espèces également.

Ainsi, par ordre de classement des équipes, celle de Tahoua vient première avec 127 points devant Dosso deuxième qui a encaissé 119 points et Zinder troisième avec 112 points.