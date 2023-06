Un Forum inaugural sur l’engagement du secteur privé dans l’initiative Grande Muraille Verte (GMV) s’est ouvert, le lundi 05 juin 2023 au Centre international de Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, sous la présidence du Chef de l’état Nigérien Mohamed Bazoum.

Placé sous le thème « créer des marchés et restaurer les terres au Sahel pour les populations et la planète », ce forum est organisé par la Fondation Issoufou Mahamadou (FIM) en partenariat avec le gouvernement du Niger ; futures Agrobusiness (FAGRIB) ; la fondation Grande Muraille Verte (GGWoA) et l’Agence panafricaine de la grande muraille verte (APGMW).

Les principaux résultats attendus de cette rencontre sont entre autres, la présentation et promotion des espèces et produits naturels de la grande muraille verte ; l’indentation et structuration des start-ups avec des produits et services de la grande muraille en vue de la promotion auprès des investisseurs.

Il s’agira aussi de la création de pôles économiques avec des marchés intégrés qui vont stimuler le développement des chaînes de valeurs ; l’alignement aux programmes phares de l’Agenda de 2063 de l’Union Africaine notamment la Zlecaf ; l’identification des axes de coopération décentralisée locale sud-sud dans la production, la valorisation, la transformation et la commercialisation des ressources naturelles et dans le développement économique local et l’intégration économique.

Il y a aussi comme résultat la promotion dans le cadre de l’entrepreneuriat public-privé des offres de service et le développement des infrastructures d’énergies renouvelables d’ouvrage hydraulique et d’infrastructures sociaux prioritaires.

En ouvrant les travaux de ce forum, le Président de la République a tout d’abord rendu un hommage appuyé aux pionniers de l’initiative de la grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel, « une initiative dont l’ambition porte sur la restauration des paysages à grande échelle en vue de lutter contre la désertification, de réduire la pauvreté et des migrations économiques et de renforcer la résilience aux effets du changement climatique », a-t-il rappelé.

Le Chef de l’Etat d’ajouter que l’initiative de la muraille verte constitue une opportunité d’investissement durable dans plusieurs secteurs comprenant la restauration des paysages, la sécurité alimentaire, l’accès aux énergies renouvelables et à l’eau, la promotion d’emplois verts et le développement de chaînes de valeurs.

« Elle se présente comme un programme intégrateur et transformateur visant à prendre en charge les défis de la désertification, de l’insécurité alimentaire, changement climatique de la pauvreté de la perte de la biodiversité ainsi que les défis migratoires et sécuritaires des pays concernés », a-t-il fait savoir tout en relevant que cette initiative pour novatrice et pertinente qu’elle soit, n’en est pas moins confrontée à des problèmes vitaux quant à sa mise en œuvre.

À cet état de fait, le Président Bazoum de noter que la table ronde de Paris en 2021 à mis en évidence ces difficultés et à préconiser des solutions visant notamment l’implication du secteur privé comme acteur supplémentaire majeur dans la lutte contre le changement climatique.

Le Président de la République se réjouit de la clairvoyance de la fondation Issoufou Mahamadou et de ses partenaires qui ont initié le présent forum pour discuter de ce qui pourrait être la contribution du secteur privée dans la mise en œuvre de la Grande muraille verte.

À cette occasion, le Président Bazoum Mohamed a exhorté les participants à orienter leurs réflexions dans le sens des assurances à donner aux investisseurs privés qui peuvent nourrir des appréhensions légitimes à cet égard. Il se félicite aussi des investissements des secteurs privés dans les domaines de production Agro-Sylvio-Pastorale et halieutique soutenant ainsi la vision définie par le gouvernement pour le développement du pays.

Avant d’ exprimer sa gratitude au président Issoufou Mohamadou, champion de la grande muraille verte pour ses efforts remarquables en vue de la mobilisation et la diversification des financements en faveur de cette initiative , Mohamed Bazoum a assuré qu’ il ferait le devoir de porter les messages clés auprès de ses paires et institutions partenaires en vue de renforcer la mobilisation des financements provenant des sources diverses y compris privées pour la mise de cette initiative chère à nos pays .