Forum sur l’organisation du Hadj et de la Oumra au Niger : Le gouvernement veut mettre fin à la pagaille

Le Hadj, un des pilliers de l’Islam est organisé depuis plusieurs années par le Commissariat chargé de l’organisation du hadj et de la Oumra. Malheureusement, chaque année on enregistre une désorganisation qui frôle la chienlit. Pour mettre fin à cette pagaille, le Gouvernement a organisé un forum national sur l’organisation du hadj et de la Oumra.

Les travaux du Forum National sur l’organisation du Hadj et de la Oumra au Niger ont pris fin dans l’après -midi de ce mardi 31 janvier 2023 au Palais des Congrès de Niamey avec la formulation de plusieurs recommandations et la réaffirmation de la volonté du gouvernement à mettre de l’ordre dans le secteur.

Avec pour thème Central ‘’ l’organisation du Hadj et la Oumra à l’ère du Numérique ‘’, ce forum qui est organisé par le cabinet du Premier Ministre, est destiné à passer au peigne fin toute la problématique de l’organisation du Hadj et de la Oumra afin de trouver des solutions pour y remédier.

Au cours de cette rencontre de deux jours, les participants ont suivi deux communications, à savoir ‘’la digitalisation de l’organisation du Hadj et de la Oumra ‘’ et ‘’les diagnostics et les perspectives de l’organisation du hadj et de la Oumra au Niger.’’

Ainsi au terme de leurs travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations dont entre autres la nécessité de diversifier les transporteurs ; de favoriser le regroupement des pèlerins dans un rayon raisonnable proche du lieu du culte et accessible aux services d’encadrement.

Ils ont aussi évoqué l’importance de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour garantir une alimentation saine aux pèlerins.

Les participants ont souligné la nécessité de créer les conditions d’un meilleur encadrement et de proximité des pèlerins avec obligation de résultats sous le contrôle effectif du COHO et enfin rendre disponibles les produits de santé en qualité et en quantité pour des soins appropriés par une équipe compétente.

En clôturant les travaux, le Ministre en charge de l’intérieur, M. Hamadou Adamou Souley s’est réjoui de l’assiduité des participants tout au long de ces deux jours qu’a duré le forum.

En effet, a-t-il souligné, ce forum a été initié au regard des problèmes de transport, d’hébergement, de restauration et d’encadrement des candidats au pèlerinage.

‘’Votre assiduité aux travaux démontre, ainsi que l’a si bien dit le Premier Ministre dans son discours de lancement des travaux du forum, tout l’intérêt que vous portez à la problématique du Hadj ‘’, a-t-il indiqué.

M. Hamadou Adamou Souley de rappeler que ‘’les débats que vous avez menés ont passé en revue les problèmes récurrents qui caractérisent l’organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’Islam, qui se rapportent au transport, à l’hébergement, à la restauration et à l’encadrement’’.

Le Ministre en charge de l’intérieur de relever également que le diagnostic établi par le Premier Ministre fait ressortir que depuis un certain temps, l’organisation du hadj est une succession d’échecs et qu’à partir de ce présent forum, ‘’la volonté du gouvernement est qu’on ne parle plus d’incertitudes des vols, d’hébergement indécent, de restauration de mauvaise qualité et d’encadrement défaillant’’.

Selon le Ministre Hamadou Adamou Souley, l’Etat a décidé de mettre de l’ordre dans ce secteur, et ‘’c’est pourquoi le Commissariat chargé de l’organisation du Hadj et de la Oumra est engagé à faire jouer toute la plénitude de ses attributions que le gouvernement lui a confiées’’.

Après avoir rassuré, enfin, que les recommandations qui ont été formulées seront examinées minutieusement par le gouvernement, le Ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à ‘’rompre avec les mauvaises pratiques constatées jusqu’ici dans l’organisation du Hadj et de la Oumra’’.