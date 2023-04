Installation d’une imprimerie de production de livres scolaires : bientôt le ratio 1 livre pour 4 élèves passera à 1 livre pour 1 élève au Niger

Le Ministre de l’Education Nationale, M. Ibrahim Natatou et le Directeur Juridique et Stratégique du Groupe ITB, M. Chady N.Rached ont procédé, hier, vendredi 7 avril 2023 au siège de l’ANPIPS, à la signature d’un partenariat public privé entre l’Etat du Niger et le Groupe ITB.

Ce partenariat permettra de financer l’installation d’une imprimerie de dernière génération à l’INDRAP pour un coût global de 8 milliards 500 millions de Franc CFA. Ce qui permettra bientôt au ratio 1 livre pour 4 élèves de passer à 1 livre pour 1 élève au Niger.

Cette politique s’inscrit dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui consiste à faire de l’éducation ses créneaux.

Dans son mot à la fin de cette signature, le Ministre de l’Education Nationale, M. Ibrahim Natatou a rappelé que ’’le Ministère de l’éducation Nationale est une institution qui a 111.565 agents et elle a plus de 4 millions d’élèves et aussi 49% d’enfants en âge d’aller à l’école qui ne partent pas effectivement à l’école’’.

Le gouvernement à travers sa politique de renaissance acte 3, a annoncé le Ministre a fait de ”l’éducation un des piliers de cette politique qui est menée par le Président de la République dont il y’a sa traduction au niveau de la Declaration de Politique Générale orchestrée par le chef du gouvernement’’.

Le Ministre en charge de l’éducation nationale de faire savoir que ’’le Niger a lancé depuis 2021 une politique axée sur les infrastructures scolaires, et l’année passée nous avons lancé uniquement sur le budget national 2.331 salles de classes et cette année nous allons aller jusqu’à 4.000 salles de classes. Les chiffres ne feront qu’augmenter au fil des années’’.

Ainsi, a-t-il souligné, ‘’depuis pratiquement un (1) an nous avons lancé la politique de restrictions des enseignants contractuels qui sont aux nombres de 70.473 dans notre système éducatif, et nous avons proposé un schéma qui consiste à les scinder et au fuir et à mesure nous allons les évaluer et les convertir en fonctionnaires’’.

Au Ministre de relever qu’au Niger ’’le ratio, c’est un livre pour 4 élèves et dans un avenir très proche nous voulons amener ce ratio 1 livre par élève’’.

Aussi, a-t-il également indiqué, ’’les grands défis qui caractérisent notre système éducatif sont aujourd’hui connus de tout le monde, à savoir les défis de l’accès, de l’équité, les défis de la qualité de l’enseignement et de la gouvernance’’.

Le Directeur Juridique et Stratégique du Groupe ITB,M.Chady N.Rached a, pour sa part, annoncé qu’ils sont les partenaires privés, et un groupe libanais qui s’appelle ITB.

”Nous avons l’honneur et le privilège de nous associer avec le Ministère de l’éducation nationale via l’INDRAP pour installer une imprimerie très évoluée pour permettre d’imprimer les outils et les matériels pédagogiques de qualité et en toute rapidité, à des coûts très bas’’a-t-il précisé avant de se dire ”très contents d’être partenaires de l’Etat du Niger” à qui il a adressé ses sincères remerciements pour la confiance.

Le Directeur Général de l’Agence Nigérienne pour la Promotion des Investissements Privés et des Projets Stratégiques (ANPIPS), M.Insa Noufou a, quant à lui, expliqué que ’’c’est un projet de partenariat public privé, et c’est le partenaire qui va faire les investissements à 100%, et pour ça les anciens bâtiments de l’INDRAP seront entièrement rénovés et il y’aura des nouvelles constructions pour abriter cette industrie’’.

”Il y’aura des grands magasins qui vont recevoir tous les livres qui seront imprimés et ce projet consiste à imprimer sur les 3 premières années environs 2,5 millions de livres et environ 5 millions de cahiers à la destination des enfants scolaires’’a-t-il fait savoir.

‘’Ce projet est un objectif très important que le Ministère de l’éducation cherche à atteindre et aujourd’hui à travers ce projet le Ministère veut aller à un 1livre pour chaque enfant, et qu’à travers cette industrie, le Niger va produire ses propres cahiers avec des nigeriens’’a précisé le DG de l’ANPIPS.

Notons que cette cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur Général de l’INDRAP et de plusieurs autres invités.