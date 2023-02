Intégration des contractuels : Près de 23.000 concernés pour la 1ère phase sur 63 435 éligibles

Le Ministre de l’éducation nationale, Pr Ibrahim Natatou a présidé, ce mercredi 01 février 2023, une rencontre d’échange avec les représentants des syndicats du secteur de l’éducation, avec au centre des discussions la question du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique pour lequel 63 435 personnes sont éligibles dont 22 942 pour la première tranche.

Cette rencontre d’informations et d’échanges avec les partenaires sociaux notamment les Syndicats du Secteur de l’Éducation sur la question cruciale du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique de l’État a regroupé autour du Ministre de l’éducation nationale le Secrétaire Général, les Conseillers Techniques et les Directeurs Centraux.

Prenant la parole à cette occasion, Pour Natatou s’est réjoui du fait que l’année 2022 a été caractérisée par une sérénité remarquable au niveau du front social.

‘’Fruit d’une franche collaboration, d’un sens de responsabilité et d’un engagement exemplaire de tous les acteurs, cette quiétude doit être maintenue et entretenue de façon durable pour le rayonnement de notre système éducatif’’ a souhaité le Ministre Natatou selon qui, c’est ‘’conformément aux orientations du Président Mohamed Bazoum, pour la mise en place d’un mécanisme dynamique de formation et de recrutement tenant compte de l’évolution des effectifs scolarisables, que le Ministère de l’Éducation Nationale a travaillé d’arrache-pied sur cette thématique, ce qui nous a permis d’arrimer nos textes aux lois et règlements de la République, de produire un projet de Plan de résorption des enseignants contractuels sur lequel nous nous pencherons au cours de la présente rencontre’’.

‘’Cette volonté du Président de la République à recruter les enseignants contractuels aux emplois de fonctionnaires, concourt non seulement à la valorisation de la profession enseignante, mais aussi à la rétention des enseignants contractuels dans le système’’, a ajouté le Ministre Natatou.

‘’Ce projet de plan de résorption a été exposé à l’occasion de la journée de réflexion tenue le 19 décembre 2022 autour du Président de la République, en présence du Premier Ministre et de certains membres du Gouvernement’’ a-t-il poursuivi.

Selon le Ministère de l’Éducation nationale, il y a un effectif de 111 565 agents dont 70 473 enseignants contractuels, 33 808 enseignants titulaires craie en main, 5 411 agents de bureau, 713 appelés du service civique national (ASCN) et 1 160 auxiliaires.

Ainsi, ils sont au total 63 435 enseignants contractuels éligibles au recrutement à la Fonction Publique, en soustrayant 7 038 personnes âgées de plus de 45 ans qui verront leurs cotisations versées à la CNSS par l’État.

Le plan de résorption proposé par le Ministère de l’éducation nationale compte 4 cohortes déterminées en fonction des tranches d’ancienneté. C’est ainsi que la première tranche va de 10 à 24 ans d’ancienneté, la deuxième tranche de 8 à 9 ans, la troisième tranche de 5 à 7 ans, la quatrième de 0 à 4 ans d’ancienneté.

La première cohorte, qui compte 22 942 personnes à travers les régions du Pays, sera d’abord concernée pour l’évaluation en prélude au recrutement.

Pour ce faire, l’évaluation se fera sur les deux dimensions (administrative 30% et pédagogique 70%) conformément aux dispositions du décret du 11 février 2022 modifiant et complétant le décret du 26 février 2009, fixant les conditions et les modalités de recrutement sans concours, aux emplois de fonctionnaires, des agents contractuels de la fonction publique de l’Etat en respectant l’article 5 qui stipule que ‘’aucun agent contractuel de la fonction publique de l’Etat ne peut accéder à un emploi de fonctionnaire sans concours s’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation du service employeur indiquant la qualité des services contractuels effectués et s’il ne remplit pas les conditions d’ancienneté ou de durée de services contractuels et/ou volontaires fixées en fonction de l’emploi de recrutement” a expliqué, le Professeur Natatou.

Cependant le Ministre de l’éducation nationale a tenu à rassurer que ‘’pour garantir l’objectivité et la crédibilité de cette évaluation, toutes les mesures idoines seront prises’’ tout en annonçant déjà que ‘’des équipes d’évaluateurs seront constituées et déployées hors de leurs régions respectives. Chaque évaluateur aura pour charge d’évaluer en moyenne 3 enseignants par jour pour le secondaire et 4 pour le primaire’’.

Pour les zones difficiles ou d’insécurité, ‘’les enseignants concernés seront regroupés dans un centre d’évaluation’’ indique le Ministère de l’éducation nationale.

‘’Il est nécessaire que la durée de l’évaluation ne dépasse pas une semaine. Quant à la dimension administrative de l’évaluation, une fiche sera soumise aux directeurs ou aux chefs d’établissement avant l’évaluation pédagogique’’ a-t-il rassuré.

La Direction des Ressources Humaines et la Direction de la Formation Initiale et Continue s’attèleront à élaborer respectivement les fiches d’évaluation administrative et pédagogique en situation de classe. Ces outils feront l’objet d’un partage avec les acteurs clés. La fiche de l’évaluation administrative sera mise en place dans les différents établissements où les enseignants de la cohorte seront localisés.

Les chefs d’établissements administreront la fiche de l’évaluation administrative à tous les enseignants contractuels qui seront concernés par l’évaluation.

La note d’évaluation sera la somme de la note de l’évaluation administrative et de la note de l’évaluation pédagogique, a conclu le Ministre de l’éducation nationale.