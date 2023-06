Investissements chinois au Niger : Environ 300 millions de dollars US annoncés pour le mois de juin

Le Président de la République Mohamed Bazoum a reçu, dans l’après midi de ce mercredi 7 juin 2023 à son cabinet, l’ambassadeur de le République Populaire de Chine accrédité au Niger, M. Jiang Feng qui a annoncé un investissement d’environ 300 millions de dollars US pour le mois de juin au Niger.

Selon Jiang Feng, cet investissement est le fruit du forum Chine-Niger tenu à Niamey au mois d’avril passé.

Le diplomate chinois a précisé que cet entretien avec le Président Bazoum entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de coopération existant entre les deux pays, et a permis aussi de l’nformer que ”grâce à son soutien sans réserve, le forum d’investissement Chine-Niger qui s’est tenu au mois d’avril a été couronné de grand succès. C’est donc le moment de concrétiser le fruit de ce forum avec un nouvel investissement en cours pour ce mois de juin d’environ 300 millions de dollars américains ’’.

Par ailleurs, ’’j’ai rapporté aussi au Président qu’une équipe d’inspection chinoise est déjà arrivée à Niamey pour la rénovation du stade général Seyni Kountché auquel le Président accorde une grande importance et en fait une de ses préoccupations’’ a t-il souligné avant de rassurer que ’’la partie chinoise va faire tout son possible pour accélérer la rénovation de ce stade en vue de répondre aux exigences de la Fédération Africaine de Football’’.

Enfin, ’’j’ai aussi fait voir au Président l’état d’avancement du projet de barrage de Kandadji qui, malgré toutes les difficultés, la société chinoise est entrain de poursuivre ses travaux et nous avons la conviction d’accomplir ce projet humblement dans le meilleur délai’’ a conclu le diplomate chinois.