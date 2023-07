«Je suis venu célébrer ses moments de vos batailles qui ont été décisives pour notre sécurité», a annoncé le Chef de l’Etat aux éléments de la zone de défense N°4 de Tahoua

En séjour de travail dans la région de Tahoua, le chef de l’Etat Mohamed Bazoum a visité, ce 19 juillet, le Bataillon Interarmes (BIA) de la Zone de Défense N°4 de Tahoua où il a réaffirmé le soutien de la République aux troupes.

Lors de son message, le Président de la République a rappelé que c’est la première fois qu’il visite cette base avant de faire remarquer que la région de Tahoua, de façon générale pour les Forces de Défense et de sécurité(FDS), est une zone cruciale pour la sécurité du territoire Nigerien, aux troupes qui sont sur la ligne de front de cette guerre que le Niger mène pour faire face au terrorisme avec la frontière du Mali et aussi dans l’espace saharien de la frontière avec le territoire Algérien.

«Dans le contexte d’aujourd’hui, votre mission, à vous, est une mission cruciale, vous vous êtes acquitté avec beaucoup de succès la mission qui vous est assignée», a-t-il souligné.

Mohamed Bazoum a par la suite évoqué le rayonnement des soldats très loin de leurs bases respectives et qu’ils ont fait face, avec vaillance et dignité, à des situations difficiles.

«Je suis venu célébrer ces moments de vos batailles qui ont été décisives pour notre sécurité», a-t-il lancé à l’endroit des FDS.

Il s’est dit fier des équipements qui ont été acquis par la base de l’armée de l’Aïr qui rendront les actions de l’armée encore plus efficientes.

Le chef de l’Etat a ensuite apprécié les investissements qui ont été faits en faveur de la compagnie de Tilia.

Mohamed Bazoum de rassurer «nous allons poursuivre cet effort de renforcement de capacités, de montée en puissance et faire en sorte que vous soyez dans des conditions optimales pour que votre action soit efficiente».

«Je suis venu vous dire merci, je suis venu vous dire que je serai toujours à vos côtés et que je vous soutiendrai de tout ce qui nous pouvons entreprendre pour que vous soyez dans des bonnes conditions pour que nous bénéficions des résultats de votre travail et de votre engagement», a conclu le Président Bazoum.