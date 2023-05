Journée mondiale de la liberté de Presse : Le Ministre Nigérien de la communication magnifie les efforts du gouvernement dans le renforcement de la liberté de la presse

Le ministre de la communication, M. Mahamadou Lawaly Dan Dano a livré, mardi 02 Mai 2023, un message à l’occasion de la commémoration du 30ème anniversaire de la journée mondiale de la liberté de presse, dans lequel il a rappelé les efforts du gouvernement dans le renforcement de la liberté de la presse.

A l’entame de ses propos, le ministre de la communication a rappelé que le 3 Mai de chaque année la communauté internationale célèbre le travail des journalistes et des autres professionnels des médias qui met également en lumière une vérité fondamentale : notre liberté dépend entièrement de celle de la presse, « comme l’a souligné Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies dans son discours à l’occasion de cette commémoration ».

Mahamadou Lawaly Dan Dano d’ajouter qu’au cours des trois dernières décennies, le mouvement mondial célébrant la journée mondiale de la liberté de la presse a pris de l’ampleur, au point de devenir une plateforme inclusive pour réaffirmer le rôle fondamental des médias libres, indépendants et pluralistes dans l’atteinte des objectifs de développement durable.

Au Niger, « la commémoration de cette journée coïncide avec l’installation des nouveaux membres du Conseil Supérieur de la Communication qui auront cinq années durant la lourde responsabilité de réguler le secteur de la presse dans notre pays », a-t-il relevé tout en soulignant que « le gouvernement sous l’égide du Président de la République Mohamed Bazoum, fervent défenseur de la liberté de la presse, poursuivra les efforts de renforcement de la liberté de la presse, comme l’a bien souligné le Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou dans sa déclaration de Politique générale ».

Cela se traduit, note-t-il, entres autres par l’amélioration de l’environnement juridique et professionnel des secteurs des médias publics et privés malgré l’adoption en 2022 des modifications apportées à la loi relative à la cybercriminalité qui dépénalise les délits de diffamations et d’injures ; de la modernisation des organes de presse publics.

Le ministre compte aussi la suppression des zones d’ombre pour la radio de la télévision ainsi que la finalisation de l’installation de la Télévision Numérique Terrestre.

Au terme de son intervention, le ministre Lawaly Dan Dano a réaffirmé sa totale disponibilité à œuvrer de concert avec l’ensemble des hommes et des femmes des médias nigériens pour le rayonnement d’une presse toujours libre et au service du développement.

Cette journée a été instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993, suite à la Déclaration de Windhoek sur la promotion de médias indépendants et pluralistes, indique-t-on.