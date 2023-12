L’ alliance des États du Sahel est en train de remporter la bataille contre l’insécurité entretenue par certains pays occidentaux

L’ alliance des États du Sahel poursuit son combat pour la restauration de la bonne gouvernance démocratique et économique, rien ne pourra l’arrêter.

Kidal le sanctuaire, des terroristes, des bandits armés, des narcotrafiquants, est libérée grâce à la mutualisation des efforts, des moyens, des pays de l’Alliance des États du Sahel.

Les dirigeants des Etats du Sahel doivent continuer sans relâche leur noble et exaltante mission d’assainir la gouvernance démocratique et économique dans les pays du Liptako Gourma.

Les dirigeants et le peuple doivent bien tenir le bon bout, la seule boussole, doit être les intérêts supérieurs du peuple souverain du Liptako Gourma.

Cette alliance fait tâche d’huile sur le continent africain, elle inquiète les néo-imperialistes, les néo-colonialistes et leurs suppôts locaux et extérieurs , un combat d’arrière garde est engagé, tous les coups sont permis, les dirigeants et le peuple souverain du Liptako Gourma, doivent rester dignement, débouts, unis ,solidaires et résilients, la victoire est au bout de l’effort.



La bataille pour la conquête de la souveraineté monétaire et économique n’a pas de prix, toute médiation ou ingérence positive extérieure qui ne tiendrait pas compte des intérêts supérieurs du peuple souverain du Liptako Gourma n’est pas la bienvenue.

Les BRICS, constitués des nouvelles puissances mondiales émergentes à économie rapide, la fédération de la Russie, la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’inde ont déjà mis un système alternatif au Swift, moyen de paiement international basé sur le dollar, si toutefois les États-Unis d’Amérique ne sont pas compréhensibles aux aspirations du peuple souverain du Liptako Gourma, les pays du SAHEL pourraient bel bien coopérer avec les pays des BRICS.

En effet, en 2014 ,les BRICS seraient à l’origine de plus de 50 % de la croissance mondiale, en 2023, ils contribuent aussi à 31,5% du PIB mondial.

Le monde étant devenu aujourd’hui multipolaire, les États du Sahel se devraient de se tourner vers les pays des BRICS, constitués des nouvelles puissances mondiales émergentes plus compréhensibles, plus humaines, plus attractifs, plus proches des réalités socio-culturelles africaines, pour faire aboutir la noble et exaltante lutte patriotique pour la Sauvegarde de la Patrie, de la souveraineté monétaire et économique.

À défaut de Swift , ” le Bitpande ” inventé par les BRICS pourrait permettre aux pays de l’Alliance des États du Sahel d’investir, d’échanger avec les pays de BRICS.

La patrie ou la mort nous vaincrons, incha !

“L ‘Afrique doit s’unir ou périr “



Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI