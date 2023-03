La BAD présente aux investisseurs libyens une gamme de produits financiers

En marge de l’évènement ‘’Made In Libya’’ qui se déroule à Niamey du 14 au 19 mars 2023 au Centre International de Conférence Mahatma Gandhi, qui vise à ouvrir de nouveaux horizons aux produits libyens sur les marchés africains, le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) a participé ce vendredi 17 mars, à une rencontre avec la mission des investisseurs libyens. Le but est de présenter à ces investisseurs, les produits financiers qui sont offerts par la banque aux secteurs publics et privés.

A travers la présentation qu’elle a faite à cette occasion, la Chargée de Programmes Principale du Bureau National de la BAD au Niger, Mme Hadja Aminata TIME a indiqué que la Banque Africaine de Développement (BAD) ‘’offre une gamme de produits financiers qui vont du prêt à flexibilité totale en passant par les prêts concessionnels, des produits de garantie, des produits de financement de commerce ainsi que de l’assistance technique et d’autres fonds spéciaux’’.

Dans la vision de la BAD, la transformation structurelle passe par les ‘’High Five’’ « que nous appelons les cinq domaines prioritaires qui portent sur nourrir l’Afrique, intégrer l’Afrique, industrialiser l’Afrique, améliorer les conditions de vie des populations africaines et éclairer l’Afrique ». « C’est pourquoi notre présence ici à ce jour, auprès des gouvernements du Niger et de la Libye, pour les accompagner dans cette transformation structurelle à laquelle nous croyons fondamentalement, et dans laquelle le secteur privé a un rôle clé à jouer en raison de sa capacité à absorber le chômage » a-t-elle annoncé.

La présentation de la Chargée de Programmes était axée sur le cadre de coopération et les domaines d’intervention de la banque, il y a aussi le site des projets ainsi que les mécanismes de financement.

Pour ce qui est du mécanisme, Mme Hadja Aminata a rappelé que les pays ont accès à trois guichets du Groupe de la BAD, que sont la BAD, le Fonds Africain de Développement (FAD) et le Fonds Spécial du Nigéria (FSN), ainsi que les fonds spéciaux.