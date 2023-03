La Chine annonce la tenue prochaine d’un forum d’investissement Chine-Niger à Niamey

« En tant que premier investisseur au Niger, la Chine travaille bien avec le Niger pour renforcer la coopération d’investissement, et déjà au mois d’avril, une délégation de plus de 40 hommes d’affaires chinois vont visiter le Niger, et nous allons organiser un forum d’investissement Chine-Niger à Niamey».

Cette annonce a été faite par l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, M. Jiang Feng au sortir d’une audience, lundi 06 mars 2023, avec le Président de la République, Mohamed Bazoum

« La Chine entend bien continuer à travailler avec le Niger pour promouvoir davantage les relations de coopération et d’amitié entre nous.

L’audience a également porté sur la rénovation du stade général Seyni Kountché. Le Président de la République attache une grande importance à la rénovation de ce stade, c’est son souci permanent.

Selon M. Feng, la Chine va engager une équipe d’experts chinois dans ce mois pour faire « le travail d’évaluation afin d’accélérer la rénovation de ce stade».

Le Niger et la Chine entretiennent depuis plusieurs années des relations bilatérales sur plusieurs domaines.