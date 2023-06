La Chine organise le Forum des jeunes Chine-Afrique sur l’innovation et l’entrepreneuriat

Le Forum des jeunes Chine-Afrique sur l’innovation et l’entrepreneuriat débutera le 30 juin 2023 au Centre International de Conférence de Changsha en Chine, Sous le thème “Stimuler l’esprit d’entreprise pour un développement innovant”.

Ce forum est parrainé par la Fédération Nationale de la Jeunesse de Chine, organisé par le Gouvernement Populaire de la municipalité de Changsha, le Comité Administratif de Hunan Xiangjiang New Area et la Fédération de la Jeunesse du Hunan, et co-organisé par le Bureau du Commerce de la municipalité de Changsha, le Bureau du commerce et de la surveillance du marché du Comité Administratif de Hunan Xiangjiang New Area et la Fédération de la Jeunesse de Changsha.

Le forum réunira environ 200 participants, dont des représentants des Nations unies et des institutions africaines en Chine, des responsables d’organisations de la jeunesse dans les pays africains, des représentants d’institutions chinoises et africaines spécialisées dans l’innovation et l’entrepreneuriat, ainsi que de jeunes entrepreneurs chinois et africains.

En tant que l’un des forums régionaux du Forum mondial du développement de la jeunesse 2023 et l’un des neuf événements clés de la troisième édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine, le forum vise à favoriser le consensus entre les jeunes de Chine et d’Afrique et à faciliter la coopération pratique pour le développement commun de la jeunesse Chine-Afrique.

Lors du forum, des représentants de la jeunesse de Chine et d’Afrique partageront des études de cas et des expériences utiles autour des deux sujets : l’industrie culturelle stimule le développement de l’innovation et la technologie numérique stimule l’entrepreneuriat des jeunes. ‘’Histoires de jeunesse sur l’innovation et l’entrepreneuriat Chine-Afrique’’ sera publié et la cérémonie d’inauguration de la Base Chine-Afrique pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat des Jeunes sera organisée.

La jeunesse porte l’espoir et l’avenir des relations entre la Chine et l’Afrique.