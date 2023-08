La communauté musulmane prie pour la paix dans le pays

La communauté musulmane du Niger, a organisée une prière collective, le vendredi 4 août 2023 à la grande mosquée de Niamey, une prière collective pour implorer Allah afin de protéger davantage le Niger et son peuple.

Ils s’étaient nombreux les fidèles musulmans de la ville de Niamey à converger à la place de la grande mosquée, après la prière du vendredi sous la direction des associations islamiques pour la lecture du sein coran suivie d’une prière collective pour implorer le tout puissant afin qu’il protège le Niger et son peuple de toute menace.

Cette prière qui a commencé dans les environs des 15h heures locales dirigée par l’Iman de la grande mosquée de Niamey Cheick Djibril Djermakoye Karanta, a vu la participation des plusieurs leaders religieux.

Après la prière Cheick Halidou Djibo Moctar Iman de la grande mosquée de nouveau marché de Niamey nous a fait savoir que “la situation que nous vivons aujourd’hui, nous la soumettons à Allah (SWT) pour qu’il nous trouve une solution idoine “.

Selon lui, ”nous vivons dans des heures inquiétantes, des heures troubles ici au Niger suite aux événements de la semaine passée où une attaque militaire a été envisagée contre notre pays. Nous l’avons qu’un seul pays, une seule Patrie, personne ne souhaiterait que ce pays tombe”.

Vous voyez ici, a-t-il dit, ”des vieilles personnes, des jeunes enfants, les femmes ne sont pas restés à l’écart, nous sommes venus implorer Allah pour qu’il nous gratifie d’une cohésion sociale irréprochable”.

”Au Niger, on a jamais connu la guerre, nous n’avons connu que la paix, et c’est la meilleure richesse, c’est le meilleur Don qu’une communauté, qu’un pays puisse avoir” a relevé l’imam de la mosquée du quartier nouveau marché.

Évidemment, a poursuivi imam Halidou Djibo Moctar, ”ça inquiète, mais surtout avec un peu de la foi, on ne peut pas parler de la peur, Dieu, il est là pour tout le monde, il est juste, il est avec les justes, il est avec les patients, Dieu est du côté des faibles toujours”.

Il a reconnu que ”la situation est particulière, mais Dieu est aux commandes, c’est lui qui décrète toutes choses. Aussi, avec la foi ce qui est arrivé à notre pays, ce ne sont pas des hommes qui sont à l’œuvre, c’est Dieu qui est à l’œuvre, donc c’est inquiétant quand quelqu’un dit je vais vous déclarer la guerre, je vous anéantirai, ça fait peur, mais nous autres civiles, nous autres religieux, nous autres musulmans, nous n’avons pas des armes pour aller à la guerre, notre arme c’est la prière, donc c’est ce que nous venons d’accomplir, nous avons confié nos vies, nous avons confié notre pays et nos parents à Dieu, a-t-il indiqué avant de préciser que la guerre n’est pas un bon mot, ”quand il y a la guerre le musulman ne peut même pas aller à la prière, quanf il y a la guerre une personne mourante, agonisante ne peut même pas être conduit à l’hôpital, quand il y a la guerre on ne peut même pas aller au marché pour rechercher de bénéfices, quant il y a la guerre, on ne peut même pas gouverner, quand il y a la guerre il n’y a rien du tout”.

Donc, a-t-il expliqué, le seul objectif qui vaille, la seule solution qui vaille aujourd’hui, ”c’est la paix, rien que la paix quand on dit paix, il y a la sécurité et la sureté. Un malentendu a eu lieu ”je pense qu’ils vont se parler en toute objectivité en toute sagesse et vont trouver ensemble une solution sage pour épargner des vies, une situation chaotique que personne ne souhaiterait dans ce pays”.

Pour sa part, Cheick Boureima Daouda imam de mosquée Almoustapha de l’université de Niamey, a appelé à toute la communauté musulmane à ”conjuguer leurs efforts, multiplier leurs prières afin que Dieu nous vienne en aide sur cette situation critique”.

“Nous mettons notre confiance en Allah, nous demandons son aide. Avec la communauté unie, nous demandons l’unité de tous les nigeriens, quelque soit le danger auquel on fait face, on le surmontera in sha Allah “, a soutenu Cheick Boureima Daouda.

Rappelons que depuis le 30 juillet dernier à la suite du coup d’État mené par le CNSP, la CEDEAO et l’UEMOA ont imposé au Niger des sanctions avec d’une intervention militaire dans le pays.

Par ailleurs, des milliers d’hommes et de femmes, des plus jeunes au plus âgés d’Agadez sont sortis en masse pour une gigantesque marche de soutien au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).

Les populations d’Agadez annoncent se constituer en bouclier du Niger en cas d’agression étrangère.

Inédit et incomparable, cet évènement est à graver dans les anales de l’histoire du Niger. En effet, la population a fait preuve d’un sentiment nationaliste et patriotique en exprimant la volonté réelle des populations qui aspirent à une indépendance totale du pays et le rejet systématique de la politique française au Niger et sur l’ensemble du continent.

Les organisateurs de la marche, regroupés au sein du comité régional de soutien au CNSP, ont dénoncé de vive voix les milliers de pertes en vies humaines de nos compatriotes civils et militaires depuis plus d’une décennie, malgré la présence effective de toutes les forces militaires étrangères , les rapports néocoloniaux et esclavagistes entretenus par la France au Niger, le déni de droit et la dérive que constituent les contrats léonins dans le domaine minier signés par le régime déchu et la France.

Ils ont aussi décrié la dégradation progressive inquiétante dans tous les secteurs sociaux de base dans les domaines de la santé, de l’éducation, hydraulique etc., la vie chère et le transport, le projet de révision du code rural engagé par le régime déchu, la mauvaise gouvernance qui a caractérisé l’ancien régime dans le domaine de la sécurité, de la gestion du bien public, et de la justice.

Le comité régional de soutien au CNSP a également dénoncé la manipulation de la CEDEAO par les occidentaux, particulièrement la France et ses alliés ainsi que les sanctions illégitimes et illégales prises par l’organisation ouest africaine qui a brandi les menaces d’agression militaire à l’encontre du Niger.

C’est pourquoi lors de la marche suivie de meeting et de cortèges à travers toutes les artères de la ville d’Agadez, les populations ont réaffirmé leur soutien indéfectible et patriotique aux FDS et exigent du CNSP, le départ sans délai de toutes les forces d’occupation étrangères basées au Niger et de mettre fin à toute forme de rapport néocolonial et impérialiste entretenu par les puissances du mal qui mettent en péril les intérêts supérieurs de la nation nigérienne.

Le comité régional de soutien au CNSP a demandé la libération de tous les acteurs de la société civile et des leaders d’opinion incarcérés par le régime déchu, la résiliation de tous les contrats miniers non profitables aux populations et la diversification des partenaires, des audits et inspections de tous les services publics et parapublics de l’Etat, l’indépendance de la justice, l’annulation de la loi 036-2015 relative à la migration, la fermeture de tous les camps des réfugiés et de transit de migrants dans la région.

L’ensemble de la population mobilisée au sein du comité de soutien au CNSP salue les peuples du Mali, Guinée et Burkina faso pour leur solidarité au Niger.

De leur côté, les Chefs Traditionnels rejettent les sanctions imposées au pays .

Le Conseil National des Chefs Traditionnels du Niger (CNCTN) a, le jeudi 3 août 2023, rejeté les sanctions imposées au Niger par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Ces sanctions interviennent à la suite du coup d’État du 26 juillet mené par le conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

’’Le Conseil National des Chefs Traditionnels du Niger prend acte de la volonté du CNSP de promouvoir la paix et d’assurer la sécurité du peuple nigérien sur l’ensemble du territoire de notre pays et lance un appel pressant au CNSP de créer toutes les conditions pour que les Nigériens gardent leur dignité en leur assurant le bien-être’’ indique le communiqué du CNCTN par lequel les chefs traditionnels du Niger appellent ’’les citoyens à la retenue et au sursaut patriotique afin de préserver la quiétude sociale et la solidarité nationales, gages d’une paix durable’’.

Ils demandent à tous les compatriotes de ”s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à entraver l’unité nationale’’.

D’autre part, le CNCTN déplore et rejette ’’en bloc les sanctions imposées à notre pays par les organes de la CEDEAO et de l’UEMOA qui ne visent ni plus ni moins qu’à faire souffrir la population nigérienne’’.

Les chefs traditionnels rejettent également ’’toute idée d’intervention militaire au Niger qui risque d’aggraver la souffrance des vaillantes populations qui font face à l’insécurité, à la pauvreté endémique et de déstabiliser le Sahel au profit des intérêts extérieurs’’.

Ils ont, à cette même occasion, appelé le vaillant peuple nigérien ’’à s’investir dans le travail bien fait dans les domaines prioritaires pour réduire la dépendance du pays vis- à-vis de l’extérieur et assurer son auto-suffisance alimentaire’’.

Enfin, le Conseil National des Chefs Traditionnels du Niger prend l’engagement ’’d’accompagner les nouvelles autorités à prendre des initiatives louables à faire du Niger un pays de paix et de progrès pour le bonheur de nos populations’’.