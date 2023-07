La Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA lève la décision de suspension prise à l’encontre du Mali

La conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), présidée par le Président nigérien Mohamed Bazoum, a décidé, le samedi 08 juillet 2023, de lever la décision de suspension prise à l’encontre du Mali depuis janvier 2022 après le coup d’Etat Militaire intervenu dans le pays.

Cette décision a été prise au terme de la session de la conférence qui s’est tenue à Bissau (Guinée Bissau), le samedi 08 juillet.

‘’Concernant le Mali, la conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l’UEMOA prise le 09 janvier 2022’’ indique le communiqué final de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA.

Dans ce même communiqué, les Chefs d’Etat des pays membres de l’UEMOA se sont félicités de la résilience des économies de la zone où il est prévu pour 2023, une croissance économique de 7,0%, après 5,9% en 2022, et ce en dépit des chocs enregistrés au plan international et au sein de l’espace communautaire.

La conférence a également salué les efforts fournis par les Etats membres pour préserver le pouvoir d’achat des populations face au renchérissement des coûts des produits alimentaires et énergétiques.

Abordant la question du processus d’élaboration de la vision prospective de l’UEMOA à l’horizon 2040 anticipant l’assise des bases de ses choix et priorités stratégiques, les Chefs d’Etat ont exhorté la commission de l’UEMOA ‘’à mener ce processus à terme en procédant notamment à l’évaluation de certains textes communautaires et à des réformes, le cas échéant’’.

Par ailleurs, la conférence a instruit la commission de l’UEMOA à ‘’soumettre, pour 2023, un nouveau pacte de convergence, de stabilité et de croissance’’.

L’UEMOA est un regroupement de 8 pays ouest africains utilisant le franc CFA comme monnaie commune.