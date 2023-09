La France n’a aucun respect pour le droit international, la jeunesse panafricaniste doit lui apporter la riposte appropriée

Malgré l’absence d’unanimité au sein de la CEDEAO et de l’Union Européenne , la France en complicité avec certains chefs d’Etat africains, en violation du droit international, menacent d’agresser notre cher pays, le Niger.

Certains pays de l’Afrique de l’ouest bien identifiés sont dans ce schéma de déstabilisation du Niger et de l’Afrique de l’Ouest pour des raisons géostratégiques et géopolitiques internationales.

Les grands complices et zélés de la déstabilisation de l’Afrique de l’Ouest sont :

-Allassane Ouattara, président de la Côte-d’Ivoire, violeur du protocole d’accord additionnel de la CEDEAO sur la gouvernance démocratique;

-Macky Sall , président du Sénégal, qui a tenté d’opérer un coup d’ Etat constitutionnel sans succès;

-et Patrice Talon , président du Bénin, violeur des libertés d’expression et des libertés publiques.

Quelle infamie ! Quelle honte pour l’Afrique !

La communauté internationale se devrait de réagir face aux derives de la France et de ses valets locaux.

Ces derniers continuent de violer et de foules aux pieds le droit international et le droit humanitaire .

Les autorités légitimes de la transition politique doivent accélérer la signature des accords de défense et de sécurité avec la Fédération de la Russie, la République populaire de Chine et autres pays répondant au profil et respectant le nouveau paradigme et format de la coopération militaire.

L’ État du Niger doit désormais s’approprier l’exploitation et la gestion de nos ressources minieres.

Les retombées de cette exploitation doivent directement profiter au peuple souverain du Niger .

Cela se justifie par la spoliation et l’arnaque qui ont caractérisé cette exploitation depuis les années 1960 et 1970.

– En 2020, le Niger a enregistré un déficit commercial de 1,6 milliard de dollars.

Ce déficit ne fait que s’aggraver .

C’est pourquoi, il est important de diversifier les partenaires afin de réduire la dépendance pernicieuse avec certains pays.

– En termes de coopération militaire, le budget de la défense du Niger a augmenté de 8,5% en 2019, atteignant 1,2 milliard de dollars.

Cependant, il est essentiel de renforcer davantage la capacité de défense du pays pour faire face aux défis sécuritaires.

Les autorités légitimes du Niger doivent prendre les dispositions diligentes utiles pour diversifier la coopération économique et militaire.

De même, ils doivent étudier la possibilité de créer une monnaie nationale ou une monnaie commune unique avec les pays de Liptako Gourma avec lesquels le Niger partage la même vision.

La CEDEAO et L’UEMOA sont devenues des organisations sous-régionales polluées , minées et soumises aux ordres de la France par la lâcheté et le comportement irresponsable de certains Chefs d’Etat.

La France applique la politique de deux poids deux mesures en fonction de ses intérêts au point où il y a de bons coups d’État et de mauvais coups et la France reste muette et encourage le tripatouillage des Constitutions d’un côté et le condamne de l’autre.

Les peuples souverains, de la Côte-d’Ivoire, du Sénégal et du Bénin n’ont pas des problèmes avec le peuple du Niger et les autres peuples des pays du Liptako Gourma, les goulots d’étranglements se situent au sein des trois chefs d’Etat de ces pays.

Ces chefs d’État considérés désormais comme chevaux de troie de la France roulent lâchement pour la France dans son agression militaire contre le peuple souverain du Niger.

Nous lançons un appel fraternel pressant à tous les jeunes panafricanistes africains de se lever tous comme un seul homme en vue de barrer la route à cette sale entreprise.

En cas d’agression illégale et illégitime, de la France contre le Niger, les jeunes sur l’ensemble du continent africain, doivent s’attaquer aux intérêts français.

C’est la seule manière de répondre à ses bandits d’Etat , hors la loi, et de nous faire respecter.

.

Les forces vives progressistes africaines doivent bouter la France hors de notre pays en particulier et de l’Afrique en général.

.

La France est sans nul doute le parrain des terroristes, des bandits armés et de narcotraficants en Afrique.

Les postes diplomatiques et consulaires français en Afrique ne sont plus dirigés par des diplomates de carrière mais plutôt des barbouzes qui sèment la chienlit partout en Afrique.

Tous unis nous vaincrons, incha Allah !

L ‘ Afrique doit s’unir ou périr !

La patrie ou la mort nous vaincrons ! Incha Allah !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.