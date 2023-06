La Nigelec : Au plus fort dans le noir

Depuis 48heures, les habitants des régions de Niamey, dosso et tillaberi vivent dans le noir total.

Le jus tant attendu servi par la fameuse société, la nigerienne d’électricité est devenu une denrée rare.

Aucune explication des responsables de cette forfaiture. On laisse simplement les gens mourir de canicule et dans une insécurité totale. A quoi sert la nigelec ? A quoi servent les responsables de cette société d’état qui n’arrive pas à assurer le minimum vital à ses abonnés.

Depuis presque 13 ans qu’il trône à la tête de cette société, le suzerain et ses sbires n’ont aucune considération pour le peuple nigérien. Ils jouent avec tout le monde, en se moquant éperdument des critiques des pauvres abonnés, car ils sont protégés par le parapluie du pouvoir. Ils peuvent tout se permettre, rien ne va se passer, puisque ce sont des responsables au sein du parti au pouvoir.

Sinon comment comprendre que des individus qui n’arrivent pas à assumer les tâches pour lesquelles ils ont été nommés continuent à bénéficier de la confiance des plus hautes autorités du pays ?

Ils ont à maintes reprises reconnu leur incapacité à faire face aux problèmes de la nigelec et pourtant ils sont intouchables.

Qu’a fait le peuple nigérien pour mériter un tel sort? Pourquoi ce laisser-aller ? Le président de la république Mohamed Bazoum n’a- t-il pas pris l’engagement de nommer les personnes qu’il faut à la place qu’il faut ? Pourquoi alors laisser une équipe qui a lamentablement échoué à assumer les fonctions confiées à elle ?

Aujourd’hui au Niger, il n’y a aucune localité qui dispose d’électricité 24heures sur 24.

De l’avis des responsables du ministère de l’énergie de 2011 à nos jours, ce sont plusieurs dizaines de milliards de fcfa qui ont été investis dans le secteur de l’énergie afin de permettre à la nigelec de faire face à ses obligations.

Malheureusement la montagne a accouché d’une souris, car l’accès à l’énergie de qualité devient de plus en plus difficile.

Pire, la situation ne fait que s’empirer. La nigelec n’arrive plus à servir ses abonnés.

Doit- on continuer à garder une équipe qui a démontré son incapacité ou bien changer et mettre les gens capables de relever le défi énergétique. La chienlit a trop duré.

Il faut rappeler qu’il ya un an, le chef de l’état avait spécialement créé un ministère dédié uniquement à l’énergie et le titulaire s’était engagé à apporter des changements positifs face aux problèmes récurrents de l’énergie. Actuellement, les nigériens vivent dans leur chair les fruits amers de cette fausse promesse . Ainsi, le quotidien se résume à des journées longues, chaudes et les nuits, plus noires que jamais.

En un mot, c’est le règne de la médiocrité. Monsieur le président de la république, don Allah ,

Ayez simplement pitié et de la compassion pour le peuple nigérien.

Par Ibrahim Aghali (Web Contributeur) Tamtaminfo News