La situation sociopolitique et économique du Niger et la conjoncture internationale, exigent de chaque nigérien un minimum de prise de conscience patriotique .

A l’allure où vont les choses , notre cher pays, le Niger, autrefois considéré comme une grande référence dans la recherche du savoir, de sérieux et de la compétence dans le travail, risquerait d’importer des cadres de l’extérieur pour aider à gerer son administration publique, à cause du laxisme, du laisser-aller et de la négligence coupable, dans la gestion rationnelle des ressources, humaines , financières et naturelles. Si nous ne prenons garde et agissons pendant qu’il est temps.

Entre autres griefs constatés ça et là, ces défaillances, qui ne font que tirer pays vers le bas:

1/ Organisation des pèlerinages :

Depuis bientôt dix ans, notre administration publique a toujours des difficultés pour organiser dans les meilleures conditions les activités de pèlerinages aux lieux saints de l’islam , les goulots d’étranglements sont pourtant bien connus, mais pour des raisons difficiles à comprendre, des solutions heureuses définitives tardent à être trouvées. Et pourtant, les ressources humaines compétentes et les moyens existent !

2/ La réforme de la retraite des agents de la fonction publique :

Depuis bientôt sept mois, la mise en œuvre d’une simple réforme de la retraite dans la fonction publique piétine, pour des considérations inexplicables objectivement , il n’ est pas permis aux compétences qu’il faut de soulager les souffrances des nombreux retraités de la fonction publique dont certains accusent aujourd’hui plusieurs mois d’arriérés de paiements des pensions de retraites et d’autres fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite, attendent toujours la délivrance de leurs livrets de pensions de retraites.

3/ Dans le domaine de l’énergie et de l’eau :

Dans le domaine de l’énergie et de la distribution de l’eau potable, la NIGELEC et la société des eaux du Niger n’arrivent pas à satisfaire les besoins de la clientèle malgré les énormes ressources financières investies par l’état.du Niger, pour cause de, laxisme et de laisser-aller . Il faut aussi déplorer que les comptes ne sont toujours pas exigés aux agents concernés.

4/ Dans le domaine de l’enseignement :

Dans le domaine de l’enseignement, supérieur , secondaire, primaire, et professionnel, notre cher pays est en retard par rapport aux pays voisins qui autrefois envoyaient leurs étudiants dans notre université et institutions de formations professionnelles pour chercher le savoir , à cause toujours du laxisme et de complaisances dont nous sommes tous coupables.

Comble de négligence et de laisser-aller , de défaillance notoire , le sujet des mathématiques aux examens de baccalauréat de la série D , session de juin 2023, sera repris pour cause d’erreur grave dans la rédaction du sujet. Quid ! après la délibération des jurys !

5/ Dans le domaines de la santé publique :

Les hôpitaux publics, les centres de santé publics et les dispensaires manquent des moyens pour faire face efficacement à la situation sanitaire des citoyens.

Le serment d’Hippocrate n’est plus bien respecté dans certaines formations sanitaires malgré les sanctions infligées par les autorités compétentes.

Par politique de l’autriche, nous faisons croire que tout va bien, nous nous distribuons des témoignages de satisfaction de complaisance .

Nous sommes tous coupables !

Des visites inopinées , des autorités politiques et administratives dans les différents services publics permettraient sans doute de bien toucher de visu les réalités du terrain et de bien comprendre la situation, les cris de cœur des citoyens lambdas.

La situation sociopolitique et économique actuelle de notre pays exige de chaque nigérien un minimum de sacrifice et une prise de conscience collective patriotique, pour relever ces grands défis qui nous assaillent.

La politique de l’autriche risquerait de mener le pays à l’abîme.

Arretons de nous mentir, regardons la situation bien en face, les solutions heureuses sont à notre portée.

Personne ne viendra de l’extérieur pour développer, construire et protéger ce pays à notre place .

Agissons tous unis, c’est le Niger qui gagne !

Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.