Lancement officiel du sabre national de lutte traditionnelle/Agadez 2023

Une centaine de lutteurs se confronteront pour la conquête du sabre



Le Ministre de la jeunesse, de la cuture, des arts et des sports, le Colonel major Abdramane Amadou, a présidé la cérémonie de l’ouverture officielle des compétitions entrant dans le cadre de la 44ème édition du sabre national, en présence des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ceux du gouvernement, le gouverneur de la région hôte , des responsables administratifs et coutumières d’Agadez, des Ministres en charge des sports des pays membres de l’alliance des Etats du Sahel, du Togo et de la Guinée des délégations des différentes régions ainsi et d’autres invités, à l’arène de lutte Aboubacar Djibo d’Agadez.

Dans son discours, le Ministre de la jeunesse, de la cuture, des arts et des sports, le Colonel major Abdramane Amadou a indiqué que le choix du thème de cette année « La sauvegarde la patrie », n’est pas fortuit surtout que cette édition se déroule dans un contexte particulier suite aux évènements du 26 juillet 2023 intervenu au Niger.

« Le choix de ce thème nous invite également à la recherche de réponses adéquates aux multiples défis et enjeux que nous imposent les contextes régional et international du moment, caractérisés particulièrement, par la persistance d’une insécurité préoccupante, notamment dans les Etats du Sahel depuis un certain nombre d’années ; notre pays a payé et continue, malheureusement, d’y payer un lourd tribut », a-t-il déclaré.

Aussi, ajouta-t-il « Aujourd’hui commence pour nous, une fois encore, un moment de fête grandiose mais aussi, grâce au pouvoir unificateur de la lutte, nous allons vivre ensemble, pendant 10 jours dans cette magnifique ville d’AGADEZ, des moments de solidarité et de consolidation de notre unité nationale. Je vous invite donc à développer toujours, ici et ailleurs, un sentiment de fierté, de dévotion et d’attachement à la patrie ».



Le gouverneur de la région d’Agadez, le Général de Brigade Brah Boulama ainsi que le maire de la commune d’Agadez, M. Abdramane Touraoua, ont successivement pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour la circonstance précise, avant d’exhorter les équipes de renforcer le fair-play courant la période de lutte.



Quant au président de la fédération nigérienne de lutte, M. Ounfana Moussa après avoir remercié les nouvelles autorités nigériennes en général et le Ministre de la jeunesse et du sport en particulier pour l’encouragement et accompagnement pour la bonne réussite de cet évènement, il a annoncé qu’ils sont au total 128 lutteurs dont 16 par régions qui se battront piur le sabre national à partir du samedi 23 au 31 décembre 2023, toujours à l’arène de lutte Aboubacar Djibo de la capitale d’Aïr.

Au cours de cette cérémonie d’ouverture, les délégations des huit régions ont eu à défiler avant que le président de la ligue régionale de Dosso remette le sabre au Ministre, tout en restant confiant qu’ils seront vainqueurs.



En somme, les premières confrontations se feront entre les régions de Tillabéry et Maradi dans la matinée, ensuite celles de Zinder et Niamey. Dans la soirée, après les combats de Diffa -Tahoua, s’en suivra ceux de Dosso-Agadez.