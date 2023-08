L’ancien ministre et membre fondateur du PNDS Tarayya, Karidjo Mahamadou s’oppose à toute intervention militaire au Niger

L’ancien député national, président de la commission Affaires Etrangères de l’assemblée nationale, ancien ministre de la défense nationale, et membre fondateur du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarraya, parti du président déchu), M. Karidjo Mohamadou s’est dit opposé à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger.

L’ancien ministre et député du PNDS-Tarraya a fait cette déclaration dans un communiqué publié le mardi 22 août 2023.

Selon Karidjo Mahamadou, ” près d’un mois après ce qu’il convient d’appeler maintenant un coup d’Etat militaire et pendant que le Président Bazoum, sa famille et un bon nombre d’anciens dignitaires sont détenus par les Forces de Défense et de Sécurité, des acteurs extérieurs au Niger, avec la bénédiction de certains nigériens égarés, s’entêtent à vouloir intervenir militairement dans notre pays pour, disent-ils, restaurer l’ordre constitutionnel et rétablir le Président Bazoum dans ses fonctions”.

Cette initiative, a-t-il dénoncé, qui a sans doute des objectifs autres que ceux annoncés, constitue non seulement ‘’une atteinte grave à la souveraineté du Niger, mais surtout une grande menace pour la paix et la stabilité du Niger et, au-delà, de l’Afrique de l’Ouest et du Nord’’.

De ce fait, a-t-il souligné, ” je dénonce fermement cette initiative d’intervention militaire de forces extérieures au Niger et appelle les nigériens, tous bords confondus, à privilégier une résolution pacifique de cette crise que notre pays traverse actuellement dans l’intérêt du seul peuple nigérien”.

Rappelons que Karidjo Mahamadou était député national et président de la commission des affaires étrangères de l’assemblée nationale au titre du PNDS-Tarraya (parti) jusqu’au coup d’Etat du 26 juillet 2023 qui a renversé les institutions de la République.

Cette prise de position de l’ancien ministre Karidjo a suscité une vive réaction des partisans du président Bazoum.

Ainsi par le biais d’un poste sur Facebook, l’ancien directeur de cabinet en second du président Bazoum, M. Oumar Moussa a indiqué :

Pathétique !!

Pas un mot de condamnation de coup d’Etat,

Pas un mot de compassion pour le Président Bazoum, sa femme et son fils Salem, séquestrés depuis le 26 juillet, dans des conditions dégradantes.

Karidjo, tu aurais dû continuer à rester dans l’hibernation à laquelle tu as été convié depuis le scandale de ton passage au ministère de La Défense.

Chaque fois que tu fais voir ta tronche, tu fais rejaillir dans l’esprit des nigériens les surfacturations, les fausses commandes, le détournement des milliards, la corruption, le favoritisme… toutes choses contre lesquelles le Président Bazoum se bat vaillamment.

Retourne dans ton trou, ça nous fait momentanément oublier le sang innocent des centaines de militaires morts de Karamga à Inates en passant par Chinagodrar.

Retourne dans ton trou et continues à appeler régulièrement tes amis putschistes et réfléchir Stratégie avec eux.”

La guerre qui était latente entre les deux clans du pnds tarayya vient d’éclater au grand jour.